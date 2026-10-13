Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех отгрузил первую серийную партию роботов для тушения пожаров АНТ-1000ПМ. Комплексы управляются дистанционно, поэтому пожарные расчеты могут тушить возгорания с безопасного расстояния. Технику получит одна из крупных российских топливных компаний. Ее название, объем партии и стоимость контракта не раскрываются.

«Высокоточные комплексы»

Проект реализован при поддержке Минпромторга. Замминистра Василий Шпак заявил, что для ведомства робототехника связана прежде всего с безопасностью людей: машина берет на себя опасные операции, а специалисты управляют процессом без риска для жизни.

Он также подчеркнул, что в основе комплекса российская платформа и российская система управления. По его словам, министерство продолжит в приоритетном порядке поддерживать проекты, которые дают несколько решений на одной базе.

АНТ-1000ПМ построен на базе мини-погрузчика АНТ, который серийно выпускает КЭМЗ. На машине установлен ствол с дистанционным управлением. Он подает огнетушащее вещество на расстояние до 60 м и на высоту до 35 м. Управлять комплексом можно на расстоянии до 1 км от машины, а ориентироваться позволяет система из нескольких внешних камер и датчиков.

Российские роботы

Отечественная робототехника появляется и в медицине. На XVII Съезде хирургов России представили первый российский хирургический комплекс.

По данным организаторов, комплекс имеет оригинальную архитектуру и по точности в 20 раз превосходит зарубежные аналоги. Методика сравнения не раскрывается, независимых данных пока нет.

Глава Минпромторга Антон Алиханов выразил уверенность, что новое оборудование изменит технологический уровень медицинской помощи и позволит проводить сотни тысяч высокотехнологичных операций в год.

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