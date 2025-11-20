За первые десять месяцев 2025 года произошел значительный сдвиг в том, как пользователи в России получают информацию из интернета. Органический трафик, перенаправляемый с популярных нейросетей на сторонние сайты, продемонстрировал взрывной рост, увеличившись более чем в девять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование аналитической компании Digital Budget.

Анализ распределения этого нового, быстрорастущего потока данных выявил неожиданных лидеров и аутсайдеров. Рейтинг нейросетей по объему генерируемого исходящего трафика возглавила американская платформа Perplexity с долей в 24%. Вслед за ней расположился российский продукт — Giga Chat от Сбера, который сгенерировал 20% всего трафика.

Третье и четвертое места заняли Deepseek (19,8%) и ChatGPT (18%), а пятерку лидеров замкнул китайский Qwen (13%). На этом фоне особенно разительным выглядит показатель «Алисы» от «Яндекса», доля которой оценивается всего в 0,2%.

Среди наиболее цитируемых российских интернет-ресурсов, пользующихся вниманием нейросетей, аналитики выделяют vc.ru, habr.com, ozon.ru, mail.ru и consultant.ru. При этом абсолютными лидерами по количеству реальных переходов из нейросетей стали сайты yandex.ru, sber.ru и google.com.

Эксперты рынка поясняют, что столь высокая доля GigaChat обусловлена несколькими факторами: высоким качеством ответов на русском языке, использованием локальных источников и, что немаловажно, полным размещением инфраструктуры внутри России, что снимает риски, связанные с трансграничной передачей данных для коммерческих пользователей.

Что касается минимальной доли «Алисы», то здесь специалисты указывают на ее принципиально иную интеграцию. В отличие от независимых чат-ботов, нейросеть «Яндекса» является неотъемлемой частью самой поисковой системы, а не отдельным продуктом. В самой компании не согласились с методикой оценки Digital Budget, подчеркнув, что для корректного анализа необходимо учитывать все сервисы, где работает «Алиса AI», и что в 60% случаев ее ответы основываются на данных «Яндекс. Поиска».

Этот тренд на использование генеративного ИИ для поиска информации создает новые вызовы и возможности для владельцев сайтов. С одной стороны, они могут начать терять часть органического трафика, так как пользователь получает готовый ответ прямо в интерфейсе нейросети, не переходя на источник.

С другой стороны, на первый план выходит новая метрика — не просто клик, а «показ» или видимость информации в генеративных ответах, что открывает возможности для влияния на аудиторию через интеграцию бренда и нарративов в эти ответы. Основным же вызовом для всей экосистемы становится обеспечение контроля качества и достоверности информации, которую распространяют нейросети.