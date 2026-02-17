Роскомнадзор (РКН) отказался комментировать информацию о возможной полной блокировке Telegram в России с 1 апреля. В ведомстве отметили, что ему нечего добавить к ранее опубликованным заявлениям по этому вопросу.

Информацию о тотальной блокировке мессенджера ранее распространил телеграм-канал Baza. По его данным, с 1 апреля РКН приступит к блокировке Telegram по аналогии с Instagram* и Facebook*. Утверждается, что приложение перестанет работать на всей территории страны как в мобильных сетях, так и через стационарный интернет.



С августа 2025 года в России действуют частичные ограничения на звонки в Telegram и WhatsApp* (также принадлежит Meta). 10 февраля, Роскомнадзор объявил о продолжении ограничительных мер в отношении Telegram и других мессенджеров, нарушающих российское законодательство.

Для работы в России мессенджеры обязаны соблюдать требования регулятора. Среди них — размещение серверов в стране, защита данных пользователей и борьба с противоправным контентом.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в середине февраля заявил «Фонтанке.ру», что Telegram находится в контакте с российскими властями, и мессенджеру предоставлена возможность выполнить требования законодательства.

На этом фоне Telegram активизировал борьбу с нежелательным контентом. По данным на 16 февраля, за сутки было заблокировано более 200 тыс. каналов и групп — максимальный показатель с конца января. В компании ранее заявляли, что активно борются с мошенничеством, призывами к насилию и диверсиям.

Основатель Telegram Павел Дуров, комментируя ситуацию, заявил, что мессенджер продолжит следовать принципу свободы слова и соблюдать приватность пользователей, несмотря на давление.

* — принадлежат Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России.

