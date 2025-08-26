Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен расширить практику инвестиций государства в процветающие американские компании. На прошлой неделе Белый дом приобрел почти 10% акций Intel, что вызвало вопросы о долгосрочном влиянии таких сделок на корпоративный сектор.

Library of Congress, Unsplash

Подобный подход кардинально отличается от привычной практики правительства США, которое традиционно приобретало доли корпораций лишь в чрезвычайных ситуациях, таких как финансовый кризис 2008 года. Критики опасаются, что вмешательство государства может ограничить гибкость бизнеса и повлиять на международные операции компаний.

Трамп уже заявил, что готов поддерживать компании, заключающие подобные «выгодные» сделки, и допустил возможность расширения практики на другие отрасли. Некоторые экономисты видят в этом способ стимулировать промышленность, однако эксперты предупреждают о рисках волатильности и возможных регуляторных ограничениях.

Intel — не единственный пример: Белый дом также участвовал в сделках с US Steel, MP Materials, Nvidia и AMD. Эксперты отмечают, что подобные действия могут постепенно превращать публичные компании в предприятия с государственным участием под предлогом «национальной безопасности».

Бизнес-сообщество выражает обеспокоенность: многие крупные компании вынуждены балансировать между интересами государства и собственными стратегиями, а вмешательство Трампа в корпоративные дела вызывает тревогу и вопросы о будущем капиталистической модели экономики США.