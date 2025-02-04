Дональд Трамп издал указ, предписывающий министерствам финансов и торговли создать суверенный фонд благосостояния для Соединенных Штатов. Из подробностей президент сообщил лишь о том, что он должен приближаться или превышать $2 трлн.

Суверенные фонды благосостояния (SWF) — это инвестиционные механизмы, принадлежащие странам. Большинство из них выступают в качестве счета, инструмента развития или их комбинации.

В отличие от пенсионных фондов, SWF должны инвестировать в целях повышения благосостояния нации. Это может быть финансирование строительства аэропорта или школы.

Однако SWF часто вкладывают деньги в финансовые продукты и покупают доли в компаниях, которые могут обеспечить выгоды в будущем, а также спонсируют государственные бюджеты или социальные программы.

По данным Международного форума суверенных фондов благосостояния (IFSWF), в мире их насчитывается более 90. Они управляют активами на сумму свыше $8 трлн. Как правило, часть или весь профицит бюджета страны передается в SWF, который затем может использовать его для новых инвестиций.

Многие фонды были созданы странами с развитой сырьевой экспортной отраслью, и пополняются за счет доходов от продажи нефти, природного газа, металлов и минералов государственными компаниями. По данным IFSWF, около 60% из них финансируются за счет продажи природных ресурсов.

В настоящее время крупнейшим является государственный пенсионный фонд Норвегии Global с активами в $1,74 трлн, за ним следует Китайская инвестиционная корпорация с активами в $1,33 трлн.

Абу-Даби, Кувейт, Саудовская Аравия и Сингапур также входят в число стран с крупными суверенными фондами благосостояния с активами от $801 млрд до $1,06 трлн.

Однако в США в последние годы постоянно наблюдается дефицит бюджета. Во время предвыборной кампании в сентябре Трамп предложил создать фонд, который будет финансировать «великие национальные начинания», включая инфраструктурные проекты, такие как автострады и аэропорты, производство и медицинские исследования.

Трамп не предоставил практически никаких подробностей о том, как будет работать и финансироваться американский фонд. Также он не назвал первоначальный размер или целевую сумму. Однако, говоря об этом в сентябре, он подчеркнул, что американский SWF должен приближаться или превышать сумму в $2 трлн.

Министр финансов Скотт Бессент сообщил, что план заключается в монетизации активов, которые в настоящее время принадлежат правительству США, «для американского народа». Президент также ранее говорил, что доходы, полученные от пошлин на американский импорт, могут стать основой для фонда благосостояния.

При этом, Трамп заявил, что SWF может сыграть роль в его попытке спасти TikTok от запрета. «Мы можем поместить его в фонд национального благосостояния, или мы заключим партнерство с очень богатыми людьми, вариантов много», — говорил он ранее.

Напомним, что ранее Трамп сообщал о переговорах с несколькими потенциальными покупателями TikTok. Его администрация разрабатывает план, который предполагает привлечение компании Oracle и группы внешних инвесторов, чтобы фактически взять под контроль деятельность социальной сети.