Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, одобряющий сделку по сохранению TikTok в стране. Компанию оценили в $14 млрд.

Unsplash

В рамках сделки, которая еще требует одобрения Китая, будет создано совместное предприятие для управления TikTok в США, где владелец соцсети компания ByteDance сохранит менее 20% акций. Сделка также не предусматривает доли правительства или «золотой акции» в американском TikTok.

CNBC отмечает, что основными инвесторами станут Oracle, Silver Lake и фонд MGX из Абу-Даби. Под их контролем будет около 45% акций компании, в то время как инвесторы ByteDance и новые держатели получат 35%. Трамп же на подписании полный список владельцев не раскрыл.

Телеканал также сообщил, что на подписании не присутствовали представители ByteDance. Кроме того, не была указана цена покупки. Ранее эксперты оценили, что деятельность TikTok в США может оцениваться в $30-$35 млрд. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что социальная сеть оценивается в $14 млрд.

Трамп отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин дал добро на заключение сделки. Вэнс в свою очередь уточнил, что китайское правительство оказывало некоторое сопротивление перед заключением соглашения.

Ранее Трамп сообщил, что в группу инвесторов в рамках сделки по TikTok войдут медиамагнат Руперт Мердок и его сын Лахлан, основатель Dell Майкл Делл и сооснователь Oracle Ларри Эллисон.

США запретили TikTok 19 января, после того как вступил в силу закон, подписанный бывшим президентом Джо Байденом. Однако с момента вступления в должность Трамп подписал несколько указов, чтобы приложение продолжало работать в стране.