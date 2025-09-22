Медиамагнат Руперт Мердок, основатель Dell Майкл Делл и сооснователь Oracle Ларри Эллисон присоединятся к группе инвесторов в рамках сделки по выделению TikTok в США в отдельное подразделение, заявил президент США Дональд Трамп Fox News. По его словам, среди инвесторов будет «еще парочка действительно замечательных людей, очень известных людей».

Unsplash

Помимо Руперта Мердока Трамп среди участников сделки назвал сына медиамагната Лахлана. CNBC со ссылкой на источник пишет, что Лахлан Мердок вряд ли будет участвовать в сделке с TikTok лично, но корпорация Fox, генеральным директором которой он является, может сыграть свою роль.

Ранее, 20 сентября, Белый дом сообщил, что шесть из семи членов совета директоров, управляющего подразделением TikTok в США, будут американцами.

Этим заявлениям предшествовали американо-китайские переговоры, которые в том числе касались TikTok. Министр финансов США Скотт Бессент 15 сентября заявил, что США и Китай достигли предварительного соглашения по соцсети в ходе переговоров по тарифам и экономической политике, пошедших в Мадриде. 19 сентября Трамп отметил, что лидер Китая Си Цзиньпин одобрил сделку по отделению TikTok от китайской ByteDance, но подробности не уточнил.

The New York Times и The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писали, что, по словам Трампа, Соединенные Штаты ожидают «огромной выплаты» за организацию сделки с китайской соцсетью TikTok. По данным WSJ, речь идет о «многомиллиардной» выплате инвесторов.

США запретили TikTok 19 января, после того как вступил в силу закон, подписанный бывшим президентом Джо Байденом. Однако с момента вступления в должность Трамп подписал несколько указов, чтобы приложение продолжало работать в стране. В июле издание The Infomation сообщило, что владельцем американского бизнеса TikTok станет группа «не китайских» инвесторов во главе с Oracle. Владеющая соцсетью ByteDance опровергла это сообщение.