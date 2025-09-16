Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен подать иск на $15 млрд против The New York Times, обвинив издание в клевете и назвав его «рупором» Демократической партии.

Library of Congress, Unsplash

В публикации на Truth Social Трамп заявил, что The New York Times фактически служит «рупором радикальной левой Демократической партии» и распространяет ложь о нем, его семье и бизнесе. Он также уточнил, что иск будет подан во Флориде, но деталей не раскрыл.

«New York Times слишком долго безнаказанно лгала, клеветала и очерняла меня, и этому нужно положить конец СЕЙЧАС!» — подчеркнул Трамп. В том же сообщении он напомнил и о своих исках против ABC News, ведущего Джорджа Стефанопулоса, а также Paramount из-за выпуска программы 60 минут с участием бывшего вице-президента Камалы Харрис.