Семья президента США Дональда Трампа увеличила свое состояние на $5 млрд после начала торгов новой криптовалютой WLFI. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Unsplash

WLFI принадлежит компании World Liberty Financial, где сыновья Трампа выступают соучредителями, а сам президент значится «почетным соучредителем». Семья владеет почти четвертью всех токенов, но они остаются заблокированными для продажи.

Открытие торгов позволило установить рыночную оценку их активов, которая превысила стоимость многолетнего портфеля недвижимости Трампов.

World Liberty Financial была основана год назад во время предвыборной кампании Трампа, который заявил, что проект поможет «сделать Америку великой снова, на этот раз — с криптовалютой». Рост компании связан с политикой Белого дома по ослаблению регулирования крипторынка и поддержке цифровых валют для стимулирования экономики США.

Семья нынешго президента США также контролирует другие криптоактивы: около 80% мемкоина $Trump стоимостью несколько миллиардов долларов и более половины акций Trump Media (владеет Truth Social и занимается покупкой и хранением криптовалют), оцененных в $2,5 млрд.