Генеральный директор Binance заявил в интервью CNBC, что в 2025 году криптовалютный рынок достигнет нового исторического максимума. По его словам, это произойдет на фоне позитивных изменений в законодательстве США при недавно вступившем в должность президенте Дональде Трампе.

Ричард Тенг, который принял бразды правления от бывшего главы Binance Чангпенга Чжао в прошлом году, рассказал, что при новой администрации Трампа он ожидает введения «гораздо более прозрачного регулирования», а также добавил, что это благоприятно скажется на криптовалютных рынках.

В прошлом году биткоин впервые преодолел ценовой рубеж в $100 тыс. По данным CoinGecko, 21 января токен торговался в районе $104 тыс., снизившись на 3% за 24 часа на фоне широкого спада на криптовалютных рынках.

По словам Тенга, с прошлого года нарратив вокруг криптовалют довольно сильно изменился. Он также отметил, что с момента приезда в Давос слышал положительные отзывы в отношении криптовалют от политических и бизнес-лидеров.

По словам Тенга, Трамп не единственная ключевая политическая фигура США, которая «выступает за криптовалюты». «Палата представителей и Сенат тоже настроены благосклонно», — добавил он.

Трамп назначил вашингтонского юриста Пола Аткинса на пост руководителя Комиссии по ценным бумагам и биржам, которая ранее была настроена агрессивно в своем правоприменительном подходе к криптоиндустрии.

Тенг также ожидает, что вновь избранный президент даст криптовалютному сектору «определенность» и «признание», а также создаст стратегический резерв биткоина в США. Именно это он предлагал сделать во время своей предвыборной кампании.

Ранее первая леди Мелания Трамп запустила собственную криптовалюту накануне инаугурации своего мужа Дональда Трампа на пост президента США. Объявление об этом было сделано после того, как он представил токен $Trump, который вырос более чем втрое, превысив $70, а его капитализация достигла более $14 млрд вскоре после запуска в пятницу. Однако запуск $Melania свел на нет эти достижения.