Трамп предложил TikTok два варианта: либо социальная сеть прекращает работу на территории США, либо продолжает зарабатывать триллионы долларов, но при этом частично управляется государством.

Китайская соцсеть TikTok сможет продолжить работу на территории США при условии передачи американскому государству 50% акций, заявил в Truth Social избранный президент Дональд Трамп.

«Я хотел бы, чтобы Соединенные Штаты имели 50% долю собственности в совместном предприятии. Сделав это, мы спасем TikTok, сохраним его в надежных руках и позволим ему заявить о себе. Без одобрения США нет никакого TikTok. С нашим одобрением он стоит сотни миллиардов долларов — может быть, триллионы», — написал политик.

После своей инаугурации в понедельник, 20 января, Трамп пообещал отложить вступление в силу запрета на работу TikTok в США. Согласно распоряжению, компании, предоставляющие услуги связи в США, не будут нести ответственность за отсутствие блокировки TikTok, а магазины приложений — за наличие этого сервиса в своем каталоге.

В воскресенье, 19 января, начал действовать запрет на работу TikTok в США, владельцем которого является китайская компания ByteDance. На днях Верховный суд США признал этот запрет соответствующим законодательству. Дональд Трамп обращался в Верховный суд с просьбой отложить вступление закона в силу до инаугурации, но его просьбу не удовлетворили.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп представил свою собственную криптовалюту под названием $TRUMP, объявив об этом на своей странице в X (ранее Twitter) и Truth Social.