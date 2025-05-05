Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 100-процентную пошлину на фильмы, произведенные за рубежом и назвал это вопросом национальной безопасности. В своем посте в соцсетях он сообщил, что поручил торговому представителю США Джеймисону Гриру начать процесс введения пошлин на «все фильмы, ввозимые в страну, если они сняты за границей».

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Ассоциация кинокомпаний (MPA), представляющая интересы крупных голливудских студий, отказалась от комментариев. Согласно их отчету за 2023 год, основанному на государственных данных, киноиндустрия обеспечивает положительный торговый баланс США во всех ключевых рынках.

Из сообщения Трампа остается неясным, какие именно фильмы попадут под новые меры. Возможно, пошлины затронут только проекты, получившие налоговые льготы за рубежом, либо любые ленты со сценами, снятыми в других странах. Также под вопросом остается статус визуальных эффектов, которые часто создаются международными студиями.

Формально большинство фильмов в американском прокате производится в США: сценарии, пре-продакшн, монтаж и озвучка делаются локально. Но съемки все чаще переносят за границу из-за налоговых льгот и низких затрат. Великобритания, Венгрия, Канада, Австралия и другие страны активно привлекают Netflix, Disney, Warner Bros. и Amazon выгодными условиями.

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Из-за этого тысячи американских специалистов (осветителей, декораторов, гримеров) остаются без работы. По данным профсоюза IATSE, за последние три года в Калифорнии исчезли около 18 тыс. рабочих мест.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пытается расширить программу налоговых льгот для киноиндустрии, чтобы вернуть съемки в штат. Законодатели также рассматривают соответствующие инициативы.

В январе Трамп назначил актеров Мэла Гибсона, Сильвестра Сталлоне и Джона Войта «специальными послами» для возвращения Голливуду былого величия. Пока только Войт провел частные встречи с профсоюзами и студиями.

На фоне спада интереса к стримингам и кинотеатрам, а также сокращения бюджетов производители ищут способы экономии. Но иногда расходы на зарубежные съемки превышают выгоду от налоговых льгот. Впрочем, работать в Калифорнии для многих по-прежнему слишком дорого.