Риск глобальной рецессии высок или очень высок, считают 60% (101 из 167) экономистов, опрошенных «Рейтер». Каждый девятый (92%) эксперт заявил о негативном влиянии на бизнес пошлин президента США Дональда Трампа, а 75% снизили прогноз роста мировой экономики с 3% до 2,7%.

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Прогнозы были ухудшены для 28 из 48 экономик, особенно для Мексики (0,2%) и Канады (1,2%), тогда как Китай (4,5%) и Россия (1,7%) сохранили оценки.

По мнению экономистов, пошлины усиливают инфляцию. Руководитель отдела макростратегии для Европы, Ближнего Востока и Африки в State Street Тимоти Граф также предупредил о риске стагфляции в США — сочетания низкого роста, высокой инфляции и безработицы.

Экономисты подчеркнули, что даже отмена пошлин не устранит ущерб, нанесенный репутации США как надежного торгового партнера. Негативные ожидания сохраняются до 2026 года, указывая на глубокий и долгосрочный эффект политики Трампа, отмечает агентство.