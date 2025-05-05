Президент США Дональд Трамп пригласил на закрытый ужин держателей не имеющего фундаментальной ценности мемкоина $TRUMP. Соответствующее изображение-приглашение он опубликовал в своей соцсети Truth Social. Информация о мероприятии появилась в конце апреля, но республиканец отреагировал только сейчас.

Фото: @realDonaldTrump / Truth Social

Трамп представил свою собственную криптовалюту в середине января. Ее слоганом стал призыв «Боритесь, боритесь, боритесь», что является отсылкой к словам республиканца, произнесенным после попытки покушения на него.

Закрытый ужин назначен на 22 мая. Он пройдет в Trump National Club в Вашингтоне. Согласно условиям на сайте мемкоина, приглашения получат 220 крупнейших держателей токена. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться через криптокошелек.

Для топ-25 держателей токена будет проведен эксклюзивный прием непосредственно перед ужином.

Рейтинг холдеров будет определен в зависимости от объема удерживаемых $TRUMP в период с 23 апреля по 12 мая.

Ранее сенаторы-демократы Элизабет Уоррен и Адам Шифф направили письмо в Управление правительственной этики с требованием проверить предложение Трампа об ужине. По их мнению, мероприятие несет «серьезные коррупционные риски» и элементы схемы «pay to play» (доступ к власти за деньги).