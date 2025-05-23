Администрация Дональда Трампа предпринимает решительные шаги в торговой политике, что вызывает обеспокоенность на международных рынках. В своем обращении через социальные сети американский президент объявил о планах значительного повышения торговых барьеров, направленных как на европейских партнеров, так и на технологического гиганта Apple.

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В отношении Евросоюза планируется введение 50% пошлин на широкий спектр товаров. Такое решение Трамп объяснил отсутствием прогресса в переговорах, отметив, что европейские партнеры демонстрируют негибкую позицию. Министр финансов США Скотт Бессент, выступая в эфире Bloomberg Television, подтвердил, что администрация действительно испытывает разочарование от взаимодействия с ЕС, хотя буквально накануне на встрече G7 проявляла готовность к диалогу.

Европейские лидеры незамедлительно отреагировали на эти заявления. Ирландский премьер-министр Майкл Мартин выразил глубокое разочарование, подчеркнув, что подобные меры наносят ущерб всем участникам торговых отношений. Голландский премьер Дик Шооф, в свою очередь, заверил, что ЕС готов к взвешенному, но твердому ответу на эти вызовы.

Отдельное внимание в торговой политике Белого дома уделяется компании Apple. Трамп подтвердил, что в ходе личной встречи с главой компании Тимом Куком обсуждался вопрос переноса производства iPhone в США. При этом президент выразил явное недовольство текущими планами корпорации, которая рассматривает возможность переноса части мощностей в Индию, а не в Америку. По словам Трампа, в разговоре с Куком был озвучен ультиматум: если Apple не перенесет все процессы в США, то он введет 25% пошлины.

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Экономические аналитики уже подсчитали потенциальные последствия новых мер. Согласно оценкам Bloomberg Economics, планируемые тарифы могут затронуть товарооборот между США и ЕС на сумму $321 млрд. Это может привести к сокращению американского ВВП на 0,6% и росту потребительских цен более чем на 0,3%.

Европейские чиновники, комментируя ситуацию, отмечают, что переговоры осложняются нереалистичными требованиями американской стороны. Французский министр торговли Лоран Сен-Мартен подчеркнул приверженность принципам деэскалации, но одновременно подтвердил готовность ЕС к адекватным ответным мерам. В Брюсселе уже подготовлен пакет контрмер на $107 млрд, который включает пошлины на американские автомобили и автокомплектующие.

Эксперты в области международной торговли интерпретируют эти шаги администрации Трампа как часть сложной переговорной стратегии. Однако они предупреждают, что при отсутствии компромисса в ближайшие недели мир может столкнуться с новой фазой торговой войны, последствия которой ощутят как предприятия, так и простые потребители по обе стороны Атлантики.