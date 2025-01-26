В субботу президент Дональд Трамп завершил первую неделю своей работы в должности, остановившись в Лас-Вегасе, чтобы рассказать об отмене налогов на чаевые — предвыборном обещании, которое он дал в 2024 году.

Трамп вышел на сцену перед ликующими сторонниками в Circa Resort and Casino перед большим баннером с надписью «Нет налогам на чаевые» и заявил, что экономическое доверие в Соединенных Штатах стремительно растет.

«Упадок Америки закончился», — сказал он в начале своего выступления, повторив темы своей инаугурационной речи, произнесенной ранее на этой неделе.

Вступив в должность в понедельник, новый президент-республиканец отменил множество политических решений, принятых его предшественником-демократом Джо Байденом, и приступил к выполнению своего обещания реформировать и сократить федеральную бюрократию.



В Лас-Вегасе Трамп сделал ставку на менее спорное предложение: свое обещание положить конец налогообложению доходов от чаевых, предложение, которое он впервые сделал в июне, когда обхаживал работников сферы обслуживания в президентском штате Невада. Индустрия гостеприимства, требующая чаевых, составляет более пятой всех рабочих мест в штате.

«Ваши чаевые будут на 100 процентов вашими», — сказал Трамп, пошутив, что он будет преследовать тех же работников за то, что они не сообщали о своих доходах в виде чаевых за последние 10 лет.

Трамп заявил, что идею этого политического предложения ему подала «молодая красивая официантка», и пошутил, что на этом его исследования по этому вопросу заканчиваются.

По данным Бюро трудовой статистики США, в стране насчитывается 2,24 миллиона работников ресторанно-гостинничной индустрии, и чаевые составляют большую часть их дохода.



Председатель Республиканской партии Невады Майкл Макдональд заявил, что эта идея привлекательна для жителей штата, которые сталкиваются с высокими ценами на товары первой необходимости, такие как продукты питания и бензин.

«Он заботится о том, чтобы не платить налоги на чаевые, не платить налоги на социальное обеспечение. Это то, что мы принесли в общество, и всем это понравилось, потому что мы все страдаем», — сказал Макдональд местному телевидению после приветствия Трампа в пятницу вечером.

По данным беспартийного Комитета за ответственный федеральный бюджет, предложения Трампа, выдвинутые в ходе предвыборной кампании, — от продления налоговых льгот 2017 года до отмены налога на чаевые, сверхурочные и пособия по социальному обеспечению — могут увеличить государственный долг на $7,5 трлн в течение следующего десятилетия.

Трамп продвигает план, согласно которому доходы от повышения тарифов на импортные товары будут использоваться для оплаты продления налоговых льгот на триллионы долларов. Этот шаг, вероятно, встретит сопротивление со стороны республиканских сторонников бюджетной политики, обеспокоенных надежностью и долговечностью доходов от пошлин.

За несколько дней до его возвращения в должность некоторые из его союзников-республиканцев в Конгрессе предупредили, что агрессивная программа Трампа по сокращению налогов может стать причиной беспокойства на рынке облигаций.

На закрытом заседании на Капитолийском холме республиканцы в Палате представителей выразили обеспокоенность тем, что предполагаемые расходы в размере $4 трлн в течение следующих 10 лет на продление налоговых льгот, введенных Трампом в 2017 года могут подорвать способность правительства США обслуживать долг в $36 трлн, который растет со скоростью $2 трлн в год.

Ранее генеральный директор Binance заявил, что в 2025 году криптовалютный рынок достигнет нового исторического максимума. По его словам, это произойдет на фоне позитивных изменений в законодательстве США при недавно вступившем в должность президенте Дональде Трампе.