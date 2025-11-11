За первые три квартала 2025 года объем совершенных российскими покупателями трансграничных онлайн-покупок достиг 236,8 млрд руб. Это демонстрирует значительный рост — на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Freepik

Однако, несмотря на абсолютный рост расходов, относительная доля международных онлайн-заказов в общем объеме российского e-commerce сократилась, составив 2,9% против 3,1% годом ранее. Общий оборот рынка интернет-торговли в России за отчетный период составил 8,2 трлн руб.

Структура потребительских предпочтений

АКИТ также предоставила детальную структуру трансграничных покупок, распределенную по категориям товаров в денежном выражении:

● Электроника и бытовая техника безоговорочно лидируют, занимая 25,3% от всех трат.

● Значительную долю формируют товары для дома и мебель — 18,3%.

● Далее следуют одежда и обувь (9,7%), автозапчасти и автоаксессуары (5,8%), а также товары для красоты и здоровья (5,7%).

● Замыкают список популярных категорий инструменты (4,8%) и спорттовары (3,9%).

Сервис CDEK.Shopping отметил, что летний сезон 2025 года стал периодом особой активности. В третьем квартале продажи на платформе показали рост на 10,2% по сравнению со вторым кварталом. Географически основными направлениями для заказов выступили США (28,9%), Китай (26,2%) и Германия (21,8%).

Важным трендом стало продолжающееся снижение среднего чека. По итогам девяти месяцев в CDEK.Shopping этот показатель составил 16,5 тыс. руб., что на 18,5% меньше, чем год назад. Это снижение сопровождается увеличением количества заказов на 22%, что указывает на смещение потребительского спроса в сторону более частых, но менее масштабных покупок.

Среди брендов, наиболее востребованных у россиян, в сервисе выделили Nike, New Balance, Adidas и Uniqlo. Во втором квартале в топ-5 впервые вошел бренд Pop Mart, популярный благодаря коллекционным фигуркам серии Labubu. В третьем квартале в рейтинге появился американский бренд U.S. Polo Assn., который, в отличие от многих других международных марок, сохранил свое присутствие в России и имеет около 80 розничных магазинов в 28 городах страны.