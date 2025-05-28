Современный мир, в том числе и сфера дизайна, стремительно развивается благодаря технологиям, однако новые тенденции вызывают опасения у пользователей. Тем не менее можно с уверенностью выделить, что однозначно нравится людям, а чего они предпочли бы избежать. В рамках VI Московской недели интерьера и дизайна ее организаторы при поддержке журнала «Инк.» провели масштабное исследование и определили главные тренды индустрии в 2025 году.

Анализ мнений экспертов, производителей и посетителей выставки выделил основные тренды в дизайне интерьеров на ближайшее будущее. Для определения значимых направлений использовались данные трех групп: профессиональные дизайнеры, производители мебели и предметов интерьера, а также конечные покупатели. Оценивались десять ключевых трендов по пятибалльной шкале, после чего рассчитывался индекс NFS (разница между положительными и отрицательными отзывами). Итоги показали четкое разделение трендов на безусловных лидеров, противоречивые тенденции и аутсайдеров.

Да

В топ трендов этого года вошли идеи, которые нашли отклик у каждой из трех групп респондентов. Среди них комфорт и функциональность, баланс между минимализмом и уютом, а также мультисенсорный подход — когда интерьер приятен не только на взгляд, но и тактильно, и даже по запаху.

«Тренд — это не то, что появляется из ниоткуда. Это реакция, запрос, потребности общества на те или иные ситуации. Поэтому все, что связано со стабильностью, устойчивостью, надежностью, долго будет с нами», — считает архитектор, дизайнер, автор блога «‎Просто Ремонт» Ксения Измайлова.

Нет

Интересно, что тренд на интеллектуальные системы («умный» дом) воспринимается негативно всеми группами участников, включая экспертов. Смелые решения с ярким и контрастным декором тоже оказались наименее популярными среди опрошенных. Кроме того, ностальгия — один из наиболее противоречивых трендов в исследовании.

«Возвращение к прошлому всегда кажется чем-то совсем не обязательным. Дизайнер должен смотреть вперед, чувствовать веяния времени и изменять жизнь к лучшему», — пояснил последний результат доцент МАРХИ, руководитель профиля «Дизайн среды» Института бизнеса и дизайна B&D Владислав Савинкин.

Возможно

По мнению экспертов, тренд на индивидуальность — абсолютный фаворит, но пользователи приняли его прохладно. Как поясняют авторы исследования, люди иногда воспринимают ручную работу как «кустарщину». Особенно это характерно для старшего поколения.

В то же время компании и пользователи высоко оценили экологичные материалы и eco-friendly дизайн, а вот эксперты неожиданно оказались более скептичны.

Помимо этого, эксперты призывают не обращать внимание на «цвет года», назвав это маркетинговым ходом, не имеющим глубокой ценности в контексте интерьера.

«Тренд на цвета — это мусор, которым не стоит засорять голову», — призывает дизайнер интерьеров, основатель креативного агентства «ВЖУХ» Вера Жажина.

Эксперты и компании также предсказали появление новых трендов, которые пока остаются вне массового сознания: