В России разрабатывается проект законодательного регулирования технологий искусственного интеллекта (ИИ). В частности, речь идет об его классификации по уровню потенциального риска. Аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» выяснили, считают ли россияне своевременным обсуждение проекта и видят ли они в ИИ угрозу. Подробности исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

Фото: freepik

Выяснилось, что 27% опрошенных видят угрозу в искусственном интеллекте, в то время как 51% респондентов, считают, что умные технологии упрощают жизнь и повышают уровень безопасности. 14% сообщили, что относятся к инновациям нейтрально, а 8% затруднились ответить на вопрос.

Среди респондентов, с опаской относящихся к ИИ-технологиям, 31% признались, что боятся потерять работу из-за их быстрого развития. Чаще всего о таком страхе заявляли дизайнеры, журналисты и PR-специалисты.

Еще 26% поделились, что опасаются кибермошенников, которые применяют нейросети. Практически каждый пятый из данной группы респондентов столкнулся со злоумышленниками, которые использовали дипфейки с использованием голоса и изображения.

Фото: Freepik Читать также Консервативные отрасли промышленности в России стали лидерами в использовании ИИ-помощников

Кроме того, 18% опрошенных признались, что испытывают тревожность из-за чрезмерного проникновения ИИ в повседневную жизнь. По их мнению, технологии нарушают приватность и неприкосновенность частной жизни, чем провоцируют стресс. 13% из этой группы были вынуждены обращаться к психологу из-за этой проблемы.

По мнению 14% респондентов, при технических сбоях могут возникать ситуации, которые не возникли бы, если бы запросы обрабатывал человек. Речь идет, в первую очередь, о взаимодействии с различными чат-ботами и виртуальными помощниками в банковских приложениях. Еще 11% опрошенных просто отметили, что «не доверяют технологиям».

Наиболее позитивно к ИИ относятся жители городов-миллионников в возрасте от 25 до 40 лет. Они чаще всего имеют высшее или неоконченное высшее образование и работают в областях, связанных с IT, финансами, медициной и образованием.

Фото: Freepik Читать также hh.ru: 73% россиян поддержали внедрение ИИ в рабочие процессы

В тоже время наибольший негатив демонстрируют респонденты, проживающие в городах с населением до 500 тыс. человек в возрасте от 45 до 60 лет. Они имеют преимущественно неоконченное высшее или средне-специальное образование, а работают в сфере торговли.