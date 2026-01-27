Российские работодатели все реже стремятся удержать сотрудников, которые заявляют об уходе. Эта тенденция подтверждается результатами опроса SuperJob, в котором приняли участие представители кадровых служб 1 тыс. компаний из всех регионов страны в январе 2026 года.

Экономическая конъюнктура напрямую определяет подходы компаний к увольняющимся сотрудникам. Большинство HR-специалистов по-прежнему считают удержание персонала оправданным, однако мнения о том, кого именно стоит удерживать, меняются в зависимости от ситуации на рынке труда.

В 2011 году, в период, когда работодатели имели преимущество, лишь 11% респондентов выступали за удержание во всех случаях, а 78% предпочитали ситуативный подход. Рынок 2024 года, сместивший баланс в пользу соискателей, заставил компании пересмотреть стратегии: доля сторонников безусловного удержания выросла до 24%. В то время компании активно шли на уступки и боролись за ценные кадры.

Текущий 2026 год, характеризующийся изменением баланса сил, вновь скорректировал приоритеты. Доля тех, кто считает нужным удерживать всегда, остается высокой (21%), однако наблюдается заметный сдвиг к избирательному подходу (74%).

Практика компаний отражает эту динамику. В 2011 году 12% организаций действовали по принципу безусловного удержания, 67% — избирательно, а 16% — никогда не прилагали таких усилий. Пик готовности работодателей идти на уступки пришелся на 2024 год: 25% компаний пытались удержать всех увольняющихся, 63% — только ключевых специалистов, а доля тех, кто не занимался удержанием, снизилась до 10%.

В 2026 году ситуация изменилась. Доля компаний, принципиально отказывающихся от практик удержания, выросла до 16%, что указывает на более жесткую позицию нанимателей. При этом 23% организаций по-прежнему стремятся удержать всех сотрудников, что часто связано с кадровым дефицитом в массовых отраслях.

Результаты опроса указывают на возврат к модели, где удержание становится исключительной мерой для ключевых специалистов, в то время как компании все чаще позволяют остальным сотрудникам уходить без переговоров. Помимо баланса спроса и предложения на рынке труда, на эту тенденцию влияет активное внедрение новых технологий, которые позволяют автоматизировать рутинные операции и частично замещать функции персонала.

