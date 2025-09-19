Треть британских компаний уже внедрили специальное программное обеспечение для отслеживания активности сотрудников, известное как bossware. Это произошло на фоне перехода к гибридному формату работы. Работодатели фиксируют нажатия клавиш, входы в систему, историю браузера, содержимое почты и экранную активность. Такие данные приводятся в исследовании Института дипломированного менеджмента.

В организациях применяют мониторинг по-разному: 36% отслеживают персонал на рабочих местах, 32% — отдельные команды, а 30% — удаленных сотрудников. Наиболее часто фиксируют входы и выходы из системы (39%), просмотры веб-страниц (36%), рабочую почту (35%) и активность на экране (14%). При этом 53% менеджеров одобряют слежку за онлайн-активностью на корпоративных устройствах, в то время как 42% выступают против.

Сторонники таких технологий подчеркивают их пользу для предотвращения несанкционированного доступа (56%), защиты конфиденциальной информации (55%) и соблюдения регуляторных норм (42%). Кроме того, мониторинг способствует повышению производительности и обеспечению справедливости. Однако критики отмечают негативные эффекты: 79% опрошенных считают, что слежка подрывает доверие, 70% связывают ее с ощущением постоянного контроля, а 58% — с падением морального духа.

Эксперты из HR-сферы также предупреждают о рисках. По словам консультантов, bossware отражает устаревший подход, где контроль доминирует над доверием, что в долгосрочной перспективе разрушает отношения и снижает вовлеченность персонала. Если компании все же используют такие инструменты, рекомендуется открыто информировать сотрудников о целях мониторинга.

Ранее в Русской школе управления выяснили, что четверть (24%) руководителей российских компаний хотят использовать искусственный интеллект для контроля за сотрудниками. Однако большинство (59%) опрошенных настроены более осторожно — они допускают, что ИИ может быть полезен только в отдельных случаях, а 17% выступают против применения ИИ в сфере контроля за сотрудниками.