Треть онлайн-покупателей активно применяет ИИ-сервисы, голосовых ассистентов и поиск по фото или видео в процессе так называемого «пути покупателя». Такой тренд зафиксировал «Яндекс». Под этим понимается онлайн-маршрут, который пользователь проходит от первой идеи о покупке до ее окончательного совершения, пишут «Известия».

Growtika, Unsplash

Онлайн-покупатели используют разные каналы: 70% начинают поиск с поисковых систем, 53% — с маркетплейсов. Однако поиск уже не ограничивается текстовыми запросами: треть пользователей прибегает к ИИ-инструментам, голосовым ассистентам и поиску по медиафайлам. При этом 55% все еще вводят текст в строку поиска, 38% комбинируют разные способы, 22% ограничиваются только текстом, а 23% ищут товары исключительно на маркетплейсах.

Разница в долях маркетплейсов (50% сценариев) и поиска (37%) связана с типом товаров и стадией выбора: для регулярных покупок вроде продуктов или бытовой химии пользователи идут сразу на маркетплейсы ради удобства и скорости, а при выборе техники, мебели или косметики сначала обращаются к поиску, чтобы изучить характеристики, отзывы и сравнить предложения.

В исследовании, проведенном «Яндекс» совместно с группой компаний Okkam, приняли участие 4017 активных интернет-пользователей в возрасте 18–55 лет из городов России с населением более 100 тысяч человек. Опрос проходил онлайн в июле–августе 2025 года.

По итогам исследования эксперты пришли к выводу, что для эффективного продвижения товаров в интернете брендам необходимо использовать ИИ-технологии поиска, голосовые запросы, маркетплейсы, а также задействовать традиционные каналы продаж — офлайн-магазины. Такой подход позволяет охватить все этапы пути покупателя и сохранить ключевые точки взаимодействия с клиентом.