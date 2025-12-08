В среднем 32% российских компаний ожидают сокращения расходов на фонд оплаты труда (ФОТ) благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта. Об этом свидетельствую результаты исследования, проведенного «Яндексом» совместно с консалтинговой компанией «Яков и партнеры», пишет РБК.

Freepik

При этом ожидания сильно варьируются по отраслям: наиболее оптимистичны представители транспорта, логистики и FMCG — товаров потребительского спроса (по 57%), тогда как в строительстве, e-commerce и медицине эту возможность видят лишь 12–14% респондентов.

Однако исследование показывает, что основная цель внедрения ИИ — не прямое сокращение штата, а перераспределение задач. Освободившихся от рутины сотрудников компании планируют направлять на решение новых, более сложных задач, способствующих росту бизнеса. В первую очередь автоматизация затронет однообразную работу с текстами в сферах юриспруденции, программирования и телемаркетинга.

Эксперты оценивают совокупный экономический эффект от внедрения ИИ в российской экономике к 2030 году в 7,9–12,8 трлн руб. в год, что составляет до 5,5% прогнозируемого ВВП. Этот эффект формируется не только за счет оптимизации затрат, но и благодаря созданию новых продуктов, персонализации сервиса и ускорению вывода инноваций на рынок.

Наибольший вклад ожидается от генеративного ИИ и компьютерного зрения, а самые высокие результаты — в digital-ориентированных отраслях: e-commerce, телекоммуникациях и ИТ.

Как показали результаты исследования, всего за два года генеративный ИИ перешел из разряда экспериментов в массовый инструмент: его уже применяет 71% опрошенных компаний, в основном во внутренних коммуникациях, маркетинге и клиентском сервисе. Среди населения самыми популярными ИИ-сервисами стали «Алиса AI», DeepSeek, GigaChat и ChatGPT.