Российский производитель, предлагающий электротехнические решения для проектов в сфере строительства, промышленности и энергетики IEK GROUP, на протяжении многих лет активно поддерживает развитие спорта. Компания провела исследование и выяснила, как родители относятся к единоборствам, в частности к греко-римской борьбе, и как оценивают значение спорта для формирования личности детей. Подробности находятся в распоряжении редакции «Инк.».

В феврале этого года IEK GROUP в 17-й раз выступила генеральным спонсором Всероссийского турнира по греко-римской борьбе на призы чемпиона Европы и СССР В.Г. Ивлева, который проходил в Московской области. Накануне соревнований компания провела исследование, в котором приняли участие более 3,5 тыс. родителей со всей России, имеющих детей в возрасте от 5 до 18 лет. Результаты опроса показали, что больше трети из них полагают, что занятия борьбой важны для успешной карьеры, а 25% — для личной жизни.

Большинство мам и пап считают единоборства полезными для детей, так как они тренируют тело и дух (80%), 78% уверены, что они позволяют постоять за себя, 63% — что формируют характер, 57% — что дают дополнительные навыки и способствуют общему развитию.

40% опрошенных родителей утверждают, что дети также находят в секциях новых друзей и учатся общаться, об этом рассказали. Они также отметили и воспитательное значение занятий борьбой. По мнению 30% участников исследования, такие виды спорта, как греко-римская борьба, способствуют воспитанию патриотизма, а 28% дополнили, что тренер становится для ребенка положительным примером в жизни. Еще 8% полагают, что спортивные занятия в детском возрасте могут стать началом спортивной или тренерской карьеры.

Родители юных спортсменов рассказали, что занятия борьбой развивают и личные качества. Так, 88% выделили выносливость и силу духа, 70% — уверенность в себе, 67% — целеустремленность, 65% — внутренний стержень. Половина респондентов (53%) считают, что спорт с детства приучает детей соблюдать правила. Участники опроса также отмечали формирование таких качеств, как ответственность, стремление к победе (по 52%). Еще 22% заявили, что занятия единоборствами прививают традиционные ценности.

Мамы и папы считают, что благодаря занятиям спортом их дети получат конкурентные преимущества в будущем. Так, 85% высказались за то, что они с детства приучаются вести здоровый образ жизни. Еще 72% отметили, что спортивные занятия помогают поддерживать хорошую физическую форму.

По мнению 68% опрошенных, регулярные тренировки и участие в соревнованиях помогают легче справляться с неудачами. Спорт также позволяет приобретать навыки общения и взаимодействия с другими людьми. Дети учатся завоевывать уважение со стороны окружающих и налаживать социальные связи. При этом 38% родителей надеются, что в будущем борьба поможет их детям стать конкурентоспособными сотрудниками и построить личную жизнь и крепкую семью (25%).

«Одной из ценностей нашей компании является лидерство, — рассказывает финансовый директор IEK GROUP Михаил Горбачев. — Мы ценим это качество и стремимся развивать его не только в своих сотрудниках через корпоративные программы обучения и наставничества, но и вообще в молодых людях. Именно поэтому мы всегда с большим энтузиазмом поддерживаем спортивные активности, ведь чтобы стать чемпионом, мало быть хорошим спортсменом, важно иметь еще и прочный внутренний стержень».

По его словам, бизнес, вкладываясь в развитие детского спорта, инвестирует в своих потенциальных сотрудников. Для компании возрождение интереса к греко-римской борьбе и ее популяризация, помощь спортивной федерации — это еще и важная составляющая социальной ответственности.

Большинство опрошенных россиян (72%) уверены, что для развития детского спорта, в частности единоборств, необходима государственная поддержка. А 42% считают важной спонсорскую помощь спортивным школам и федерациям со стороны бизнеса.

При поддержке IEK GROUP в прошлом году был отремонтирован основной тренировочный зал для борцов в городе Подольск и закуплено оборудование для проведения соревнований. Среди всех участников исследования 15% уверены, что такая помощь необходима для популяризации детского спорта. Еще 5% высказали мнение, что обычные люди также могут внести свой вклад в это дело.

По мнению участников исследования, нужно сделать занятия единоборствами, в том числе греко-римской борьбой, популярными среди детей и молодежи. Большинство полагает, что в этом помогут:

87% — бесплатные детские секции;

67% — увеличение числа спортивных школ;

48% — увеличение открытых турниров.

Родители также отмечали необходимость информационной поддержки. Так, 68% считают необходимым пропагандировать занятия спортом в целом. А 70% отметили, что нужно рассказывать детям о спортивных занятиях в школах, 50% — за более широкое освещение в СМИ и социальных сетях, 37% предложили привлекать к популяризации спорта лидеров мнений.

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