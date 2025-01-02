Cервис для покупки авиабилетов Aviasales выяснил, какие направления для путешествий будут популярны этой зимой у россиян. Согласно исследованию, 33% забронированных авиабилетов приходится на зарубежные направления. Самыми востребованными стали те страны, где температура зимой выше 15 градусов.

Эксперты сообщили, что самым популярным зарубежным направлением стал Таиланд. На эту страну приходится 20% от всех бронирований. В среднем туристы планируют провести там около двух недель. Отмечается, что 17% от всех билетов приобрели путешественники с детьми.

На втором месте по популярности оказалась Турция. Туда отправятся 7% россиян. Средняя продолжительность путешествия — неделя. На туристов с детьми приходится 6% забронированных билетов.

Еще 6% приходится на Вьетнам. В среднем путешественники планируют провести там две недели. Согласно исследованию, каждое шестое (16%) бронирование — семейное.

В ОАЭ собираются на отдых 5% российских туристов. Средняя продолжительность поездки составит одну неделю. На путешественников с детьми приходится 11% билетов.

Столько же (5%) россиян выбрали Индонезию. Каждый десятый турист отправится туда с детьми, а средняя продолжительность поездки составит девять дней.

Ранее эксперты выяснили, какие способы оплаты россияне используют за границей. Исследование показало, что наибольшей популярностью пользуются наличные. Также туристы все чаще расплачиваются картами зарубежных банков.