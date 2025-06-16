Треть (32%) россиян уже применяли инструменты искусственного интеллекта (ИИ) для поиска работы, следует из результатов опроса платформы «Авито Работа». Технологии помогают оптимизировать резюме под конкретные вакансии, составлять сопроводительные письма и сортировать предложения о работе на основе навыков и опыта. Подробности — в распоряжении «Инка».

При этом каждый десятый (13%) из 10 тыс. опрошенных не осознавал, что использует ИИ, применяя умные фильтры подбора вакансий.

Опрос показал, что 11% россиян используют ИИ с осторожностью, проверяя данные вручную, а 8% активно применяют технологии без сомнений.

Еще 36% открыты к использованию нейросетей: 17% планируют попробовать их при следующем поиске работы, а 18% по не знают, как ими пользоваться, но готовы изучить их возможности.

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Наибольшую активность демонстрирует молодежь 18–24 лет (42% используют ИИ), но и старшее поколение не отстает: 20% респондентов 55–64 лет готовы применять нейросети, немного опережая группы 35–44 и 45–54 лет (по 19%).