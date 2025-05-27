Три четверти россиян готовы к первичным собеседованиям с чат-ботами с искусственным интеллектом (ИИ), при этом 33% выразили полную готовность, а 42% — с сомнениями, следует из исследования HR-платформы для автоматизации рекрутмента «Юнион» (вендор НОТА, ИТ-холдинг Т1) и сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру». Подробности — в распоряжении «Инк.»

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Среди 1710 соискателей полностью автоматизированный рекрутмент поддерживают 15%, а 47% одобряют ИИ, если окончательное решение за человеком. Почти треть (28%) респондентов позитивно относятся к участию ИИ в процессе подбора персонала, если собеседование проводят люди. Против технологий в HR — лишь 12% опрошенных.

Главное преимущество ИИ — объективность: 87% считают его непредвзятым при правильной настройке и сочетании с контролем челоека, 46% ценят отсутствие стереотипов и безэмоциональность, 45% отмечают единые критерии оценки со стороны ИИ. Соискатели также выделяют быструю обработку заявок (46%), оперативную обратную связь (35%) и снижение стресса (35% меньше волнуются с ботами).

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Однако 54% опасаются игнорирования нестандартных, но ценных навыков, 53% — неучета личных обстоятельств, а 50% боятся технических сбоев. Риск предвзятости из-за необъективных данных волнует 40%, а 36% видят угрозу манипуляций алгоритмами.

Популярные HR-технологии включают онлайн-тесты (48% респондентов сталкивалсиь с ними), чат-боты (36%), видеоинтервью с анализом эмоций (18%), платформы для оценки soft skills через игры и симуляции (15%) и геймификацию (6%).