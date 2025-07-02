Около трети (31%) российских интернет-пользователей признались в опросе медиахолдинга Rambler&Co, что вообще не хотели бы работать, а 36% поддержали идею «тихого увольнения». Подробности исследования, свидетельствующего о смене фокуса с «достигаторства» к комфорту, — в распоряжении «Инка».

Источник: Freepik

Что означает «тихое увольнение»? Это выполнение сотрудником только того объема работы, которое прописано по договору, иными словами — минимум должностных обязанностей без дополнительных задач и инициативы. При этом 29% участников опроса высказались о тенденции довольно категорично: не нравится работа — увольняйся и уходи. Еще 22% видят в этом подходе определенную разумность, но не считают его осуществимым, ведь зачастую выполнять лишь минимум не получается, как бы ты ни старался.

Чуть более половины респондентов признались, что хотели бы сменить работу на более спокойную, но разделились на два лагеря. Одни согласны на такой шаг при сохранении уровня зарплаты, а вторые готовы и снизить доходы, лишь бы найти более комфортные условия.

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Среди приверженцев инициативы в карьере 43% видят в упорном труде лишь способ сохранить или приумножить свой доход. Для 37% работа остается мотивацией для самореализации, а для 13% это способ доказать обществу свою ценность и важность.

Интересно, что давление семьи или страх отстать в успешности от окружающих стали незначительными триггерами для упорства в работе, — их назвали 3% и 4% соответственно.

Чем участники опроса предлагают заменить «достигаторство» в карьере:

найти работу, на которой тебе весело — 57%;

реализовать себя в хобби и творчестве — 27%;

уделять внимание своему ментальному здоровью — 10%;

заниматься спортом — 3%;

проводить ритуалы «замедления» в виде медитаций и отдыха от гаджетов — 3%.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co, охват составил 259 499 интернет-пользователей.