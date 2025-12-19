Согласно исследованию ГК «Садовое кольцо», уже треть россиян применяет генеративный искусственный интеллект для решения жилищных вопросов. Алгоритмы превращаются в повседневных консультантов, советуя какое жилье купить человеку, пишет CNews.

Freepik

Спектр применения нейросетей оказался широк. Половина пользователей задействует их как умный поисковик для нахождения вариантов аренды или покупки. Еще четверть доверяет алгоритмам проанализировать юридические тонкости, например, условия договора.

Почти каждый пятый обращается к ИИ за помощью в расчетах, чтобы оценить оптимальные финансовые параметры будущей сделки. Кроме того, нейросети стали популярными дизайнерами-советчиками, предлагающими идеи для ремонта и планировки.

Как отмечает Петр Барсуков, партнер компании Develika, ключевое преимущество ИИ — его беспристрастность. В отличие от человека, алгоритм не продвигает выгодные ему объекты, а составляет шорт-лист, исходя из заданных критериев.

Это меняет роль традиционного агента: в будущем его задача сместится к тому, чтобы помочь клиенту точнее сформулировать свои истинные потребности для «цифрового помощника».

Однако доверие к искусственному интелекту пока не безгранично. Несмотря на растущую популярность, две трети (66%) опрошенных не готовы полностью положиться на его советы в столь важном вопросе. Главными барьерами стали недостаток знаний для работы с технологией и скептицизм.

Эксперты признают, что эти опасения обоснованы: нейросети подвержены «галлюцинациям», то есть могут выдавать убедительно звучащий, но вымышленный ответ, особенно в сложных нестандартных ситуациях.