С 1 сентября 2025 года в России действует закон об обязательной маркировке телефонных вызовов для бизнеса. Согласно данным операторов связи, представленным «Ведомостям», за первый месяц его работы общее количество спам-звонков в стране сократилось на 25–30%. Конкретно у «Билайна» этот показатель снизился на 29%, у Tele2 — на 25%, аналогичную положительную динамику подтвердили в «Мегафоне», не предоставив четких данных.

Несмотря на обнадеживающую статистику, отраслевые эксперты указывают, что ключевая цель закона — борьба с мошенничеством — не достигнута. По словам президента Ассоциации малых операторов связи Дмитрия Галушко, более 90% мошеннических и спам-звонков совершаются с мобильных номеров, которые новая система охватывает лишь частично.

Статистика это подтверждает: по данным МВД, ущерб от дистанционного мошенничества в 2024 году вырос на 40%, достигнув 200 млрд руб., а Центробанк зафиксировал рекордные 27,5 млрд руб., похищенных со счетов граждан.

Технические и финансовые сложности

Внедрение системы столкнулось с некоторыми структурными проблемами. В частности, одна из них технические сбои. Около 40% вызовов от бизнеса до сих пор проходят без маркировки. Операторы фиксированной связи испытывают трудности с интеграцией из-за неполучения необходимых данных от мобильных операторов.

Другая проблема — финансовая нагрузка на бизнес. Услуга маркировки и массового автоматического вызова (МАВ) платная и обходится компаниям до 50 копеек за каждую попытку дозвона. По оценкам участников рынка, это привело к росту расходов на исходящую связь на 70% уже в первый месяц.

Еще одна сложность заключается в нечеткости законодательства. Отсутствие точного определения «массового вызова» приводит к тому, что под регулирование попадают и критически важные звонки, например, от коммунальных служб.

Перспективы и выводы

Участники рынка, включая Tele2, ожидают, что после полной отладки система сможет сократить спам еще заметнее — на 30–40% от исходного уровня. Однако для реального прорыва необходимы дальнейшие шаги: интеграция всех операторов (включая фиксированную связь и MVNO), унификация правил и ужесточение контроля именно за мобильными номерами.

Главным итогом первого месяца стало смещение акцентов: закон доказал способность снижать «шумовой» спам, но не смог противостоять целенаправленному мошенничеств, отмечают «Ведомости». Для легального бизнеса, особенно в логистике, ритейле и e-commerce, это означает рост издержек и необходимость пересмотра коммуникационные стратегии, усиливая роль мессенджеров и цифровых каналов связи.