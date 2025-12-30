Три 22-летних основателя ИИ-стартапа Mercor вошли в рейтинг 40 самых успешных миллиардеров моложе 40 лет по версии журнала Forbes USA. Адарш Хиремат, Брендан Фуди и Сурья Мидхи стали самыми молодыми self-made миллиардерами в мире с состоянием $2,2 млрд каждый. Капитализация их компании Mercor в настоящее время оценивается в $10 млрд.

Основатели Mercor являются друзьями со школьных лет — они познакомились в Bellarmine College Preparatory, старейшей иезуитской школе Калифорнии. Несмотря на академические успехи, все трое приняли решение оставить колледж для полного погружения в развитие своего стартапа.

Компания Mercor, основанная в 2023 году, специализируется на подборе персонала для обучения искусственного интеллекта. Платформа помогает крупнейшим ИИ-разработчикам Кремниевой долины находить квалифицированных специалистов для работы с их моделями.

В мае 2025 года Mercor привлек бывшего продуктового директора Uber Сундипа Джайна на позицию президента компании, а в октябре Bloomberg включил стартап в список 24 наиболее перспективных ИИ-компаний для наблюдения в 2026 году.

Forbes отмечает, что в настоящее время в мире насчитывается 71 миллиардер моложе 40 лет, создавший свое состояние самостоятельно. Этот показатель соответствует рекордному уровню 2021 года, достигнутому во время постпандемийного бума на фондовых рынках.

Географически почти половина молодых миллиардеров представляет США, также в списке присутствуют выходцы из Китая (8 человек), Индии (6 человек), Австралии, Швеции и Канады (по 3 человека).

Отдельно Forbes указывает, что самым молодым миллиардером в мире остается 20-летний немецкий наследник Йоханнес фон Баумбах, чье состояние в $5,8 млрд было получено по наследству от основателей фармацевтической компании Boehringer Ingelheim.