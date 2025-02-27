Генеральному директору Berkshire Hathaway Уоррену Баффету все равно, где учился человек, даже если он намерен возглавить крупнейшую американскую компанию. По такому же принципу Баффет подбирает генеральных директоров для компаний, принадлежащих Berkshire Hathaway. Он считает, что талант и опыт в бизнесе обычно преобладают над образованием.

«Я никогда не смотрю на то, где учился кандидат на пост генерального директора. Никогда, — говорит 94-летний Баффет. — Есть великие менеджеры, которые учились в самых известных школах. Но есть и те, кто извлек пользу, посещая менее престижные учебные заведения или даже не закончив школу».

Он сам получил степень бакалавра в Университете Небраски и степень магистра в Колумбийском университете. По словам Баффета, его взгляд изменился после того, как он увидел, как люди добиваются успеха без дипломов Лиги плюща. Среди них были коллеги и друзья из Berkshire Hathaway, а также выпускник Гарвардского университета и соучредитель Microsoft Билл Гейтс.

«Я не думаю, что колледж — это для всех», — сказал он студентам бизнес-школы при Западном университете в 2012 году. Баффетт добавил, что ни один из его троих детей не закончил колледж. «Лучшее образование, которое вы можете получить, — это инвестирование в себя. Но это не всегда означает колледж или университет», — отметил он. Баффет ценит образование, но не придирается к тому, в какой форме оно дается.

«Я верю в то, что образование нужно получать на протяжении всей жизни, — написал он в своем письме акционерам. — Однако я заметил, что очень большая часть талантов в бизнесе является врожденной, а природа преобладает над воспитанием».

Баффет, который сам когда-то подумывал о том, чтобы бросить колледж, возможно, опережает более масштабную тенденцию в сфере найма и культуры. По данным опроса Pew Research Center, опубликованного в прошлом году, почти половина американцев считает, что четырехлетнее высшее образование стало менее важным для получения высокооплачиваемой работы, чем 20 лет назад.

Выпускники колледжей обычно зарабатывают в среднем больше, чем остальные американцы. Однако менее 12% руководителей компаний из списка Fortune 100 на 2023 год получили высшее образование в школах Лиги плюща, и менее 10% получили степень MBA в этих же учебных заведениях.

Преемник Баффета — вице-председатель Berkshire Hathaway по нестраховым операциям Грег Абель является выпускником Университета Альберты. Некоторые другие успешные бизнесмены согласны с Баффетом. Например, серийный предприниматель-миллиардер Марк Кьюбан считает, что каждый должен попробовать поступить в колледж, но настоящая ценность заключается в самом опыте, а не в престижности диплома. «Если вы хотите открыть свое дело, идите в колледж и учите язык бизнеса», — добавил он.

Даже Гейтс, который, как известно, открыл компанию вместо того, чтобы закончить колледж, согласен с этим. «Я не тот человек, который пропагандирует отчисление из колледжа, — сказал он. — Я большой поклонник широкого набора знаний, и я думаю, что это исключительный случай, когда срочность такова, что вы прерываете обучение в колледже, чтобы заняться чем-то другим».

Отсутствие формального обучения в области менеджмента может стать препятствием для продвижения по карьерной лестнице. Кристина Крузвергара является главным специалистом по стратегии в области образования в Handshake. Она утверждает, что для успешного руководства командой важны лишь три фактора.