Три иностранных и пять российских брендов вышли на отечественный рынок за первые три месяца 2025 года, сообщили эксперты консалтинговой компании Nikoliers. По их данным, всего в этом году заявлен приход 20 новых иностранных брендов, что на 29% меньше результата прошлого года.

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Эксперты компании отметили, что снижение динамики выхода новых брендов связано с сокращением вакансий на рынке и нехваткой качественных площадей для развития бизнеса. По их прогнозу, такая ситуация сохранится в России до 2027 года.

По оценке Nikoliers, в 2025 году на российский рынок выдут пять брендов из Китая, по три — из Турции, Италии и ОАЭ, а также по одному — из Южной Кореи, Узбекистана, США, Финляндии, Казахстана и Мексики.

«Поскольку наиболее привлекательные площади после ушедших международных игроков были заняты еще в 2023 году, то темп выхода на рынок новых брендов, начиная с прошлого года стал снижаться, этот тренд продолжится и в этом году», — отметила партнер Nikoliers Анна Никандрова.

Согласно результатам анализа структуры арендаторов крупноформатных объектов за последние четыре года в Москве, доля российских брендов в торговых центрах столицы составила 76%.

«Также лидирует доля начинающих игроков по сравнению с брендами от крупных ритейлеров», — добавила Никандрова.

В начале февраля консалтинговая компания NF Group сообщила, что в 2022 году в российских торговых центрах появилось 11 новых иностранных ретейлеров, а в 2023 году — еще 22. За 2024 год их число достигло 25, из них 20 брендов открылись в Москве, а пять — в Санкт-Петербурге (среди них — китайские Balabala, Candy, Dreame и турецкий Madame Coco).

