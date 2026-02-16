Число российских регионов, где средняя зарплата превысила 100 тыс. руб., выросло до 15, годом ранее таких субъектов было 12. В лидерах по-прежнему северные и дальневосточные территории.

Vardan Papikyan/Unsplash

Магаданская область заняла первую строчку рейтинга со средней зарплатой 244 тыс. руб. На втором месте Чукотский автономный округ — 212 тыс. Замыкает тройку лидеров Москва с показателем 171,3 тыс. руб. В Ямало-Ненецком автономном округе средний заработок превысил 158 тыс.

Выше 130 тыс. получают жители Якутии (139,6 тыс.), Сахалина (139 тыс.), Камчатки (137,3 тыс.) и Ненецкого автономного округа (134,7 тыс.). В Ханты-Мансийском АО средняя зарплата достигла 120,3 тыс., в Мурманской области — почти 120 тыс. Санкт-Петербург и Подмосковье расположились рядом с показателем около 116 тыс. руб.

Красноярский край, Забайкальский край и Амурская область впервые вошли в число регионов с зарплатой выше 100 тыс. Во всех трех субъектах средний заработок в ноябре составил чуть более 103 тыс. руб.

При расчетах учитывается среднемесячная начисленная зарплата работников организаций до вычета налогов. В статистику попадают все сотрудники, включая тех, кто получает сверхвысокие доходы, а также премии и бонусы. Для сравнения: среднероссийский показатель в ноябре достиг 98,2 тыс. руб., увеличившись за год на 11,8 тыс.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.