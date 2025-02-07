Челси Хиршхорн основатель и генеральный директор Frida описывает свою карьеру как карьеру артиста цирка, а точнее, жонглера. Она носит это «звание» с тех пор, как в 2014 году открыла компанию, производящую популярную продукцию для лечения бесплодия, беременности и младенчества. Женщина рассказала CNBC о трех своих любимых приемах повышения производительности и управления временем.

Помимо того, что она является основателем и генеральным директором Frida, Хиршхорн также жена и мать четверых детей в возрасте от 2 до 11 лет.

«Такое ощущение, будто в воздухе постоянно находится миллион шаров, которыми я жонглирую, и один из них неизбежно упадет, — говорит она. — Но я привыкла идти на жертвы, и у меня есть свои простые приоритеты — семья всегда на первом месте».

1. Блокировка времени, особенно для электронной почты

Когда Хиршхорн только основала Frida, самой большой проблемой для нее было начать бизнес и попытаться сделать все самой. По мере роста бизнеса она смогла нанять команду и инвестировать в нее. Тогда же она стала мамой и чувствовала, что у нее есть конкурирующие требования к собственному времени, поэтому делегирование и расстановка приоритетов были для нее действительно сложными.

«Я не думаю, что делегирование всегда должно быть назначением кому-то задачи в иерархическом смысле. Я думаю, что одна из лучших стратегий делегирования, которой я научился у друга, — это блокировка времени или делегирование определенных задач на определенное время дня для большей продуктивности», — говорит Хиршхорн.

С точки зрения блокировки времени, одной из самых больших возможностей или разблокировок, по ее словам, для нее было выделение времени в конце каждого дня на чтение писем, а не спешка между встречами.

«Это не могут быть первые несколько часов утра, когда мой мозг находится в режиме максимальной производительности и эффективности — это зарезервировано для более глубокой работы», — отмечает она.

По словам Хиршхорн, выделение блоков времени для разных типов работы позволило ей быть более продуктивным и эффективным. Понимание того, когда мозг наиболее креативен, а когда он устает и может быть лучше приспособлен для выполнения низкоэнергетической административной задачи, кардинально меняет рабочий процесс.

2. Передвижная лампа, меняющая цвет

Она утверждает, что другие стратегии повышения эффективности, которые она использует, например, блокирование времени, бесполезны, если ей не удается придерживаться графика. Поэтому еще один инструмент, на который полагается Хиршхорн, — это переносной акцентный светильник, который женщина использует в качестве визуального ориентира, помогающего ей придерживаться своего графика и временных обязательств.

«Мой помощник запрограммировал его, чтобы я оставался в режиме сосредоточенности, режиме встречи или показывал, что пора переходить к следующему запланированному обязательству. Вы можете запрограммировать его на определенный цвет в определенное время дня — что избавит меня от необходимости постоянно проверять часы или календарь в течение длительных периодов сосредоточенности — когда я могу легко потерять счет времени», — рассказала она.

Хиршхорн назначила цвета для разных сигналов и управляла им по Bluetooth:

желтый означает, что осталось 15 минут встречи;

оранжевый — что осталось 5 минут;

красный — что пришло время для следующего запланированного обязательства;

синий — время сосредоточиться.

«Я стараюсь не проверять почту или телефон, когда я на совещании, поэтому визуальные напоминания — это плавный и менее отвлекающий способ оставаться в курсе событий. Это действительно стало для меня переломным моментом», — отмечает она.

3. Организация жизни по главам

Хиршхорн поделилась, что предпочитает термин «интеграция работы и личной жизни», а не «баланс работы и личной жизни» на ежедневной или еженедельной основе. Она не считает, что работа и личная жизнь когда-либо находятся в идеальном равновесии.

Баланс между работой и семьей в качестве генерального директора и матери четверых детей, по ее словам, требует сочетания стратегического, тщательного планирования, четких границ и сторителлинга.

Под сторителлингом Хиршхорн подразумевает то, что она думает о своей жизни главами. По ее словам, это создает безопасную эмоциональную территорию, чтобы чувствовать себя комфортно с неизбежными компромиссами, как в личном, так и в профессиональном плане, в зависимости от того, какую «главу» она «пишет» в данный момент.

«На раннем этапе создания и масштабирования Frida в течение последнего десятилетия я находилась в своей “Предпринимательской главе”. Знание того, в какой главе ты находишься, помогает, когда возникает напряжение или приходится делать компромисс между работой и материнством или личными приоритетами», — утверждает Хиршхорн.

Она отмечает, что установление непреложных границ, выходящих за рамки любой главы, помогают ей всегда быть там, где нужно, будь то присмотр за больными детьми или важные деловые встречи с клиентами.

«Поскольку мои дети немного подросли, а команда Frida увеличилась, я оказалась в главе “Масштабирование Frida”, которая позволила мне уделять больше внимания пребыванию дома во время семейного ужина и выполнения домашних заданий каждый вечер, а также делегировать некоторые деловые задачи растущей команде», — заключает она.

Дэвид Рок, основатель и генеральный директор NeuroLeadership Institute, компании, занимающейся научными разработками в области лидерства, утверждает, что есть одна вещь, которую делают успешные люди и которая помогает им достигать своих многочисленных целей: они «лучше управляют своим мозгом».