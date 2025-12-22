Рынок франшиз в 2025 году резко сбавил обороты после нескольких лет стремительного роста. Интерес предпринимателей к покупке готовых бизнес-моделей просел на впечатляющие 21,2%, а количество официальных договоров сократилось на 4,6%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование каталога франшиз Businessmens.ru.

Главной причиной стала совокупность экономических вызовов. Предприниматели столкнулись с высокой стоимостью кредитов, растущей налоговой нагрузкой и общей неопределенностью.

Анонсированное на 2026 год повышение НДС до 22% и ужесточение условий для упрощенной системы налогообложения заставили многих отложить сделки. В такой ситуации потенциальные франчайзи предпочитают не рисковать, выбирая гарантированный доход по банковским депозитам.

Сильнее всего спад ударил по отраслям, зависящим от повседневных трат населения. Спрос на франшизы в розничной торговле одеждой рухнул более чем наполовину, в сегменте фастфуда снизился на 36,9%, а в кофейнях — на 25,3%. Параллельно статистика фиксирует рекордное число банкротств физических лиц, что лишь подчеркивает хрупкость текущей ситуации.

Эксперты с осторожностью предполагают, что в 2026 году интерес может начать восстанавливаться при условии дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, которое удешевит кредиты. Восстановление будет иметь избирательный характер: спрос сконцентрируется на наиболее устойчивых, наименее капиталоемких и технологичных бизнес-форматах.

Небольшой рост уже сейчас демонстрируют ниши в сфере туризма, строительства и ремонта, хотя их доля на рынке остается незначительной.