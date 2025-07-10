Турция, Египет и Россия второй год подряд удерживают лидерство по продажам туров в середине лета. В этом сезоне Египет смог опередить Россию, переместившись на вторую позицию, тогда как РФ опустилась на третье место.

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Согласно анализу агрегатора туров «Слетать.ру», в первую неделю июля наибольшим спросом пользовались направления: Турция, Египет, Россия, Абхазия, ОАЭ, Таиланд, Вьетнам, Китай, Мальдивы и Куба. При этом более 70% всех бронирований пришлось на тройку лидеров. Доля Турции составила 39,8%, Египта — 17,2%, а России — 12,8%.

Динамика по сравнению с прошлым годом показывает рост популярности Турции (с 38% до 39,8%) и Египта (с 12,7% до 17,2%), тогда как доля России сократилась почти вдвое — с 24,9% до 12,8%.

Аналогичную статистику приводит сеть «Магазин горящих путевок»: Турция — 39,8%, Египет — 18,7%, Россия — 12,8%. Однако здесь зафиксировано небольшое снижение спроса на Турцию (в прошлом году — 43,7%), а падение продаж туров по России оказалось менее резким — с 18% до 12,8%.

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Абхазия сохраняет статус самого доступного зарубежного направления. Стоимость тура на одного человека составляет 81 тыс. руб., на двоих — 90,8 тыс. руб., на троих — 123 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом цены практически не изменились.

Россия занимает второе место по стоимости. Тур на одного обойдется в 56 тыс. руб., на двоих — 120 тыс. руб., на троих — 135 тыс. руб. При этом авиа- и железнодорожные билеты обычно не входят в стоимость путевки и приобретаются отдельно.

Турция остается самым дорогим направлением. Средний чек на двоих составляет 202 тыс. руб. (в 2023 году — 199 тыс. руб.), на троих — 309 тыс. руб. (годом ранее — 280 тыс. руб.).

Египет немного дешевле, но здесь заметнее рост цен — на 15−20%. Поездка на двоих стоит 158 тыс. руб., на троих — 224 тыс. руб.