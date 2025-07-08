Летний отпуск — это не только долгожданный отдых, но и серьезные финансовые затраты. Исследователи выяснили, сколько россияне тратят на на него и как привыкли рассчитываться с друзьями за общие развлечения. Подробности — в распоряжении редакции «Инк».

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Согласно исследованию сервиса «Зарплата.ру», в котором приняли участие 2,15 тыс. сотрудников российских компаний, четверть опрошенных (24%) начинают откладывать деньги на отпуск за 1−3 месяца до поездки.

Четверть респондентов предпочитают начинать копить за 3−6 месяцев, а 12% формируют отпускной бюджет за полгода-год. Интересно, что каждый пятый начинает откладывать на следующий отпуск сразу после возвращения из предыдущего, а 19% не имеют необходимости специально копить на отдых.

Около четверти отдыхающих укладываются в сумму менее 50 тыс. руб. Бюджет в 50−100 тыс. руб. закладывают 38% респондентов. На отдых за 100−200 тыс. руб. рассчитывают 21% опрошенных.

Еще 11% готовы потратить 200−300 тыс. руб. Более крупные суммы — от 300 до 500 тыс. — заложили в планы 3% россиян. По 1% приходится на тех, кто планирует потратить от 500 тыс. до миллиона и свыше миллиона рублей соответственно.

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Больше всего средств уходит на питание — рестораны, кафе и экзотические продукты составляют 66% общих затрат. На втором месте по значимости оказались экскурсии (61%), включая услуги гидов, водные прогулки и поездки. Проживание в отелях или арендованных квартирах занимает третью позицию (57%).

Значительная часть бюджета уходит на шопинг (50%), куда входит покупка одежды, электроники и косметики. Развлечения — посещение баров, клубов и концертов — требуют 47% отпускных средств.

Сувениры и подарки для себя и близких отнимают 44% бюджета. Меньше всего трат приходится на спа-услуги и уход за собой (17%), а также аренду транспорта (10%).

Исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру» (опрос 3 тыс. россиян) показало интересные тенденции в разделении расходов после дружеских поездок. Так, большинство респондентов (62%) предпочитают не заморачиваться с точными подсчетами, действуя по принципу «ты сегодня — я завтра».

Однако почти каждый десятый (9%) использует современные технологии — отправляет все чеки специальному сервису с искусственным интеллектом, который автоматически распределяет затраты между участниками поездки.

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Что касается учета общих трат, то 44% россиян используют для этого банковские приложения. Более традиционные методы — Excel или заметки в телефоне — выбирают 28% опрошенных. Специализированными приложениями для дружеских расчетов пользуются лишь 16%.

Порог, после которого россияне начинают делить расходы, у большинства составляет 500−1000 руб. Лишь 6% считают нужным учитывать даже мелкие траты до 300 руб.

Более половины участников опроса (54%) выразили заинтересованность в появлении единого сервиса, который бы автоматически собирал данные о тратах из разных банков, отображал текущий баланс в компании и предлагал удобные способы погашения задолженностей.

Как отмечает Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру», неформальные расчеты между друзьями — это вопрос не только доверия, но и комфорта.