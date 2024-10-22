Консультант Google по повышению производительности труда Лора Мэй Мартин считает, что не следует уделять внимание и концентрироваться на нескольких вещах одновременно. «Ваше время ограничено», поэтому выбор всего трех пунктов позволит четко понять, что вас действительно волнует в данный момент, говорит Мартин.

Лора Мэй Мартин является автором книги 2024 года «Время безотказной работы: практическое руководство по личной продуктивности и благополучию» и консультирует руководителей Google по вопросам оптимизации своего времени.

По ее словам, каждые три месяца следует делать переоценку трех ключевых приоритетов в жизни, но избирательность в этих областях требует компромиссного мышления. Например, если вы планируете путешествие с семьей или взялись за большой новый проект на работе, будьте готовы сосредоточиться на этих аспектах жизни, отложив другие на второй план, говорит эксперт.

1. Пересмотрите свой календарь

Мартин рекомендует распечатать свой календарь за последние три недели и взять маркер, чтобы отметить, когда были выполнены три намеченных приоритета, и проверить, на что тратится время.

Это упражнение помогает понять, когда вы тратите слишком много времени на менее важные цели, и сформировать свой календарь в соответствии с важными потребностями. Это поможет уверенно отказаться от обязательств, на которые не хватает времени.

2. Представьте себе день без планов

Чтобы выработать распорядок дня в соответствии с их целями, Мартин задает людям вопрос: «Если бы завтра у вас был целый день без каких-либо отвлекающих факторов или обязательств и вам нужно было бы выполнить эти три типа задач, на какое время вы бы их распределили естественным образом?»

Вы можете сразу подумать о времени суток и определить, когда вы наиболее продуктивны, говорит Мартин. Неделю выполняйте определенные действия в определенное время, а на следующей неделе измените эту схему, чтобы найти наилучший порядок.

«Придерживаясь рутины только потому, что вы всегда так делали или слышали, как это делают другие, вы никогда не найдете золотую середину», — говорит эксперт.

Кроме этого, Мартин рекомендует вести дневник, чтобы отмечать моменты, когда вы чувствуете себя «в ударе». Со временем по дневнику можно будет наблюдать закономерности в условиях оптимальной работы.

3. Закончите подготовку

Если вы откладываете выполнение задачи, это может указывать, что вы выбрали неподходящее время для ее выполнения. Но также возможно, что у вас просто нет желания приступить к делу, признает Мартин.

В таких случаях следует попробовать еще одно умственное упражнение: представьте, что у вас есть помощник. Что вы ему поручите подготовить для вас, чтобы вы могли начать работу? Это поможет разделить «выполнение чего-либо» от «подготовки к этому», объясняет она.

Например, на работе, чтобы начать создание презентации, вы можете открыть файл и дать ему название. «Затем, когда я сажусь за стол с уже открытой презентацией с полным названием, у меня гораздо больше шансов запустить ее в работу», — говорит Мартин.

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