Согласно новому исследованию «Триколора», женщины в российских регионах проводят больше времени за просмотром сериалов и фильмов, чем мужчины. Опрос показал, что 57% женщин включают их ежедневно, тогда как среди мужчин таких зрителей 42%. При этом каждый десятый мужчина и 7% женщин вообще не интересуются этим контентом. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

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Аналитики выяснили, что 57% женщин и 42% мужчин смотрят кино или сериалы каждый день. Чуть реже, 2-3 раза в неделю, такой контент включают 23% мужчин и 18% женщин, раз в неделю — 8% и 10% соответственно, 2-3 раза в месяц — 5% и 2%, а реже, чем раз в месяц — 6% и 3%.

Вообще не смотрят кино и сериалы 10% мужчин и 7% женщин, на свое свободное время ориентируются 6% и 4% соответственно.

Что касается новостей, то 36% мужчин и 35% женщин предпочитают смотреть их утром и вечером. Однако почти треть женщин (29%) не следят за новостями регулярно — среди мужчин таких всего 18%.

Интересно, что вечерние выпуски популярнее утренних: их выбирают 19% мужчин и 18% женщин, а утренние — лишь 8% и 7% соответственно.

Телешоу чаще всего смотрят раз в неделю — так ответили 28% мужчин и 30% женщин. Ежедневный просмотр характерен для 12% мужчин и 14% женщин.

Ранее «Триколор» выяснил, что телевизор остается главным устройством для просмотра контента в регионах: 96% респондентов смотрят на нем шоу, 92% — кино и сериалы, а 80% — новости. Смартфоны и ноутбуки используют реже.