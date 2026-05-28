Конец мая, «Сколково», снаружи ветер и серое небо. Зато внутри — тепло, шумно и многолюдно. Как и 14 лет подряд, на разных площадках Startup Village одновременно идут лекции, интерактивы для детей и питч-сессии: трехминутный дедлайн, таймер, звук-предупреждение. У входа в здание гостей встречают гусеничные вездеходы — подозрительно похожие на уменьшенные танки. Внутри — очереди в кофейные корнеры как призрак идеи для стартапа, ведь некоторые серьезные инвесторы и финансисты хоть и хотели бы, но не успевают захватить чашечку легального допинга перед знакомством с совсем юными, зато уже очень вовлеченными стартаперами.

Startup Village проводится с 2013 года и за это время стал одной из важных технологических площадок в России и СНГ. В этом году конференция проходит 28–29 мая, часть активностей — на улице, сессии — в помещении.

Питч как жанр

Питч-сессию «Следующее поколение стартапов. От идеи к рынку» модерирует Ирина Леонтьева, основатель Академии будущего KidsDev. Выступающим — от 9 лет (вдумайтесь!). Жюри — основатели стартапов, корпоративные менеджеры, эксперты по МСП. В числе последних — Андрей Ходорченков, главный редактор журнала для предпринимателей «Инк»: он оценивает проекты вместе с инвесторами и технологами.

В прошлом году студент академии выступал здесь как стартапер — сегодня у него уже два стенда. Ирина произносит это в начале как вступление. Это и есть суть сессии: не конкурс талантов, а конвейер будущих предпринимателей.

Александр и Артем — «Интеллект Огня» — продают умный костюм для пожарных: футболка с токопроводящими нитями, куртка с датчиками, шлем. Все передает данные в штаб по Bluetooth. Средний чек за такое высокотехнологичное облачение — 163 тыс. руб. Один из экспертов во время Q&A протягивает визитку прямо со сцены: «Возьмите визиточку, мне нужно у вас взять контакты».

Ярослава Холтнева представила платформу умных генеративных декораций — ИИ-инструмент для быстрой генерации 3D-оформления фотозон, торговых пространств и фестивалей. «36% российских компаний уже используют ИИ-дизайн, — говорит она. — Мой проект создает 3D-модель с реальными размерами: вы можете походить, оценить, где оно будет красивее стоять». Запуск — 2027 год. Эксперт советует уже сейчас выходить в рынки СНГ.

Девятилетний Ваня питчит VR-симуляцию жилого квартала: система заселяет цифровую модель ЖК «умными жителями» с расписанием и показывает архитектору, как район будет работать в реальности. «Идея пришла, когда смотрел из окна на протоптанные тропинки на траве», — рассказывает о стартапере модератор. То есть мальчик увидел то, что почему-то игнорируют взрослые, и придумал, как это представить с пользой для всех. А в жюри у всех совершенно квадратные глаза и шепот: «Слов нет просто. Я не знаю, что я делал в девять лет, но точно не такое».

Бакир из команды «Траектория» начинает питч так: «Эту презентацию я сделал за 15 минут. Месяц назад на похожую задачу ушла неделя. Я не научился делать слайды быстрее — я обучил своих агентов делать их в моем стиле».

Принесут стакан воды и продвинутые разработки

Среди всех треков сессии медицинские проекты стоят особняком — и не потому что самые технологичные. Просто за каждым из них стоит личная история.

Девятиклассница Маша вышла на сцену с прототипом биосенсора — тремя электродами на проводах, подключенными к Arduino. Проект называется Digital Heart Health: носимое устройство снимает ЭКГ, нейросеть анализирует данные и предупреждает о рисках. «54,2% болезней в России — это сердечно-сосудистые заболевания», — говорит она. Цифру она собирала сама, в начале года.

Устройство уже тестировали — на пяти учителях школы. Нейросеть — пока ChatGPT. Железо — пока Arduino. Форм-фактор — пока кучка проводов. Но логика продукта выстроена до конца, в ней учтены биосенсор плюс подписка на анализ данных плюс партнерство с клиниками и страховыми компаниями. Один из экспертов предложил смотреть в сторону холтера — суточного монитора сердца. «Кажется, ты все это и делаешь. Просто удачи. Ты молодец».

Миша, тоже из 9 класса, питчил MedSeeVee — open-source инструмент для диагностики туберкулеза по флюорографии. Модель на базе YOLOv5, Python и PyTorch. Конкурентное преимущество в том, что существующие аналоги — закрытый код, высокая цена, а также, что они плохо адаптируются под оборудование конкретных медучреждений. MedSeeVee — открытый. Пилотное внедрение запланировано в московском медцентре уже в июне 2026 года.

Оба проекта объединяет одно: дети решают проблемы, которые видят вокруг себя. Маша переживает за сердца близких. Миша читает статистику ВОЗ и думает, что может написать код, который поможет врачу не пропустить снимок. Это и есть понимание того, где рынок встречается с реальной болью.

Стенды и стендисты

Спутник «от мигреней»

У стенда с наклейкой «Космос» стоит мальчик в белой рубашке и со значком «Сколково» на лацкане. Рядом — постер с графиком вспышек солнечной активности и рендером кубсата в стратосфере. Его зовут Шляховер Грегори, 8 класс. Проект — «Спутник формата CubeSat 3U для изучения Солнца из стратосферы».

Идея родилась не из воздуха: 2025 год стал рекордным по числу геомагнитных бурь за последнее десятилетие — 69 событий, что на 75% больше, чем за аналогичный период предыдущего цикла. Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики подтверждают: активность сохранится на высоком уровне как минимум до начала 2027 года. Геомагнитные бури повреждают электронику спутников, нарушают связь и GPS/ГЛОНАСС. При этом космических обсерваторий, которые снимают Солнце в ультрафиолете и видимом диапазоне с нужным разрешением, критически мало.

Команда Грегори решила запустить микроспутник в стратосферу — на высоту 27–30 километров, куда самолет уже не летает, а орбита еще не начинается, — сделать 20 снимков за полет и передать данные ученым. Партнеры проекта — ИКИ РАН и компания «Спутникс». Срок — декабрь 2026 года. Юноша объясняет: «Наши потенциальные покупатели — исследователи. Им нужны фотографии Солнца, чтобы предсказывать вспышки». На вопрос, правда ли что магнитные бури влияют на самочувствие и возникновение мигреней, он улыбается: «Ученые спорят».

Гекконы как коллекция

На соседнем стенде — эублефары. Пятнистые гекконы, любимцы террариумистов. Проект Сони из 9 класса заключается в редактировании генов пигментации с помощью CRISPR-Cas9, чтобы получать новые цветовые морфы.

«Кто-то покупает бриллианты, кто-то коллекционирует сумки Birkin, — говорит она. — Эублефары — не самый плохой объект для подобного приобретения».

И она права: редкие морфы — Black night, Blizzard, Lemon frost — стоят на рынке от 150 тыс. руб. и выше. Обычный эублефар обходится в 2–3 тыс. рублей, но за уникальный окрас коллекционеры платят как за предмет искусства.

Если генная инженерия позволит получать заданные морфы быстрее и дешевле многолетней селекции, это уже перестает быть хобби, а становится потенциальной индустрией. Задача сформулирована честно: «Сравнить эффективность и стоимость подхода с существующими методами разведения». Инструмент — CRISPR-Cas9, точечное редактирование генов Mc1r, TYR, OCA, SLC. Эублефары выбраны как «удобный модельный организм»: небольшие, хорошо изучены, рынок существует.

Дизайнерские лампы из принтера

Проект «Ватык» — серия дизайнерских светильников из 3D-принтера — на первый взгляд самый простой на выставке. Автор — Маша, 9 класс, трек «Умный дом / Умный город».

Но идея точная: рынок 3D-печатных светильников перенасыщен одинаковыми вертикальными формами. Девушка работает на стыке красоты и технологий: делает скульптурные, органические объекты с беспроводным управлением — и с заявленным терапевтическим эффектом: «снижать напряжение и улучшать самочувствие». Объекты планируется подключать к «умному» дому со всеми доступными в нем функциями регулировки освещения. На постере — рендеры, которые выглядят ничуть не хуже, чем работы профессиональной дизайн-студии.

Что это такое на самом деле

Один из экспертов сессии хорошо характеризовал ситуацию молодых стартаперов: «Все рынки, которые вы назвали, — перспективные. Другой вопрос: что уже есть? Кроме людей, которые вам поверили, хорошо бы еще первые клиенты».

А ведь это это единственный вопрос, который действительно имеет значение. Не харизма выступающих, не красота слайдов, не точность цифр TAM/SAM/SOM — а есть ли хоть один человек, который заплатил. У большинства команд сегодня его нет. Но несколько уже вышли на пилоты, у пары — первые продажи. Как раз к ним после сессии выстраивается очередь из экспертов с визитками.

Звучит как байка про то, как быстро все меняется. Но это и есть реальность Startup Village, который работает как машина по переводу «мне кажется, я придумал» в «у меня есть вот такой продукт». Некоторые компании, которые сейчас называются российскими технологическими, начинались именно здесь. Возможно, тоже на таких же трехминутных питчах, с такими же неловкими паузами и вопросами про долю рынка.

Разница в том, что тогда за столом жюри не было человека, который протягивал визитку девятилетнему ребенку прямо во время выступления. Теперь есть.

