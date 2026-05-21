В 2026 году Московская неделя предпринимательства пройдет в российской столице с 25 по 31 мая. Серия деловых мероприятий, объединенных общей темой развития бизнеса, охватит множество направлений: франчайзинг и инвестиции, технологии, экспорт и масштабирование компаний и другие. Программа распределена по разным площадкам города и включает отдельные форумы, выставки и отраслевые сессии. «Инк» составил подробный гид.

25 мая — Московский форум франчайзинга

Кластер «Ломоносов»

Открывающим событием станет форум, посвященный развитию франчайзинга как модели масштабирования бизнеса. Участников ждут выставка франшиз, мастер-классы, консультации и отраслевые сессии по ключевым направлениям.

Главное событие дня — пленарная сессия «Стратегия масштабирования московского бизнеса: внутренние и внешние рынки». Участники обсудят практики выхода компаний в регионы и за рубеж, а также роль франчайзинга в устойчивом росте бизнеса.

26 мая — День предпринимателя

Кластер «Ломоносов»

Практикоориентированный день, посвященный актуальным задачам бизнеса в 2026 году. В центре обсуждения окажутся налоговые изменения, антикризисные стратегии, развитие продаж на маркетплейсах, а также внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы, автоматизация и выход компаний на международные рынки.

Отдельный блок программы посвящен развитию личного бренда, управлению репутацией, переговорам и построению бизнес-экосистем. Также пройдут демодень «Академии инноваторов», менторские сессии и разборы кейсов предпринимателей в реальном времени.

Среди спикеров — Игорь Стоянов («Персона»), Наталья Шик (Shik Cosmetics), Сергей Миронов («Мясо&Рыба»), Елена Крыгина (Krygina cosmetics), а также представители Московского экспортного центра, «Моспрома» и Агентства креативных индустрий.

27 мая — «Начни бизнес сейчас»

БЦ «Оружейный»

Форум ориентирован на начинающих предпринимателей и тех, кто находится на этапе запуска бизнеса. Программа включает практические инструменты старта: выбор бизнес-модели, финансовое планирование, первые продажи, продвижение, меры государственной поддержки и использование цифровых инструментов и ИИ.

Ключевая сессия — «От идеи до успешного бизнеса», где эксперты разберут реальные кейсы запуска, типичные ошибки начинающих и подходы к построению устойчивой модели роста.

Среди спикеров — Александр Троицкий (Сбербанк), Вячеслав Арянов (Wildbox, АПЭТ), Александра Тарловская (OVVIO), Артур Зархи («Корпорация роботов», «Инк»), Снежана Манько, Антон Купринов (Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы).

27 мая — «Создай наше»

Цифровое деловое пространство

Форум для молодых предпринимателей и стартапов, ориентированный на развитие проектов ранней стадии. В центре внимания — создание продукта, проверка спроса, формирование команды, выстраивание продаж и маркетинга, привлечение инвестиций и использование инструментов господдержки и акселераторов.

Среди спикеров — Алексей Репик («Деловая Россия», фонд «Молодежная предпринимательская инициатива»), Светлана Чупшева (АСИ), Александр Исаевич («Корпорация МСП»), Кристина Кострома (Департамент предпринимательства Москвы), Юрий Максимов (Positive Technologies, «Сайберус»), Мария Лапук (Vinci Agency, «Инк»), Михаил Каптюг (Sciencely), Анна Давидова (5Yes!), Александр Мутовин («Много Лосося»), Кирилл Токарев (РБК-ТВ), Самира Мустафаева (Smstretching), Глеб Беляевский (SberUnity).

Самым ярким событием станет дискуссия «Не в найме: будущее за развитием молодежного предпринимательства», посвященная роли молодых основателей в экономике.

28–29 мая — Startup Village 2026

Технопарк «Сколково»

Крупнейший технологический фестиваль недели объединит стартапы, корпорации и инвесторов. Ожидается более 10 тыс. участников, свыше 1 тыс. представителей корпораций и около 50 выставочных стендов. Программа включает семь тематических треков и более 50 деловых сессий.

Фокус фестиваля — формирование технологического запроса корпораций и поиск решений со стороны стартапов. В рамках мероприятия пройдут питч-сессии, выставка «Стартап-базар» и система матчмейкинга между стартапами, инвесторами и крупными компаниями.

Среди спикеров — Алексей Южаков (Promobot), Павел Воронин (MTS Web Services), Илья Чех («Рубежи науки»), Дмитрий Марков (VisionLabs), Сергей Лебедь (Сбербанк), Евгений Бурнаев (Сколтех).

29 мая — «Маркетингмания: новые горизонты продаж»

БЦ «Оружейный»

Конференция посвящена практическим инструментам роста продаж в 2026 году. В центре обсуждения — маркетинговые стратегии, использование ИИ в продвижении, работа с социальными сетями, PR, личный бренд и нестандартные инструменты привлечения клиентов.

Среди спикеров — Юрий Кулагин (ГБУ «Малый бизнес Москвы»), Анна Тупикина («СберМаркетинг»), Никита Прохоров («Сидорин Лаб»), Роман Масленников («Взрывной PR»), Дмитрий Нефедов (Сбербанк / «СберТаргет»), Павел Каныгин («МегаФон ПроБизнес»).

Также предусмотрены менторские разборы предпринимательских кейсов и консультации экспертов.

30 мая — День технологий

Кластер «Ломоносов»

Фестиваль, организованный Positive Technologies, посвящен развитию ИТ, кибербезопасности и технологического предпринимательства. Программа включает лекции и дискуссии о будущем технологий, влиянии искусственного интеллекта, а также карьерные треки в ведущих компаниях отрасли.

Среди спикеров — Денис Баранов (Positive Technologies), Алексей Новиков (Positive Technologies), Алексей Лукацкий (Positive Technologies), Андрей Масалович (Positive Technologies), Ирина Святицкая (hh.ru), Аглая Бусалова («Билайн»), Владимир Шилин («СберСтрахование»), представители МГТУ им. Баумана.

Также гостей ждут научпоп-лекции, показ фильма о реверс-инжиниринге и музыкальная программа с участием Яны Крапивы, проекта «тима ищет свет» и Найка Борзова.

30 мая — «Битва проектов» (финал «Я в деле»)

ТЦ «Мозаика» (Союз Холл)

Финальное событие программы соберет более 800 участников — студентов, наставников и экспертов. В битве сразятся 100 лучших студенческих стартапов из трех образовательных треков. А гости смогут оценить проекты в формате инвестиционного отбора.

Завершится программа мастер-классом Глеба Беляевского (SberUnity) и церемонией награждения победителей сезона.

Регистрация на мероприятия Московской недели предпринимательства открыта на официальном сайте.

