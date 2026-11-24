Госдума одобрила новый порядок выявления незадекларированных доходов граждан. Банк России будет анализировать операции по счетам физлиц и передавать в ФНС сведения о тех, кто, предположительно, регулярно получает деньги от других граждан без уплаты налогов. На основании этих данных налоговая сможет запрашивать банковские выписки. Одновременно закон повышает штрафы для кредитных организаций за нарушения при передаче информации о счетах клиентов.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Новый механизм заработает с 1 января 2027 года. Под анализ попадут только операции, совершенные после этой даты: поступления за 2026 год учитывать не будут. В Минфине подчеркнули, что регулярные переводы от родственников и деньги, полученные в бытовых ситуациях, не станут поводом для проверки. Контроль будет направлен на граждан, которые систематически получают незадекларированный доход от физлиц или ведут бизнес без регистрации.

Одним из ориентиров для выявления таких операций станет годовой объем поступлений свыше 2,4 млн руб. Этот порог соответствует максимальному годовому доходу самозанятого и верхней границе дохода физлица для применения ставки НДФЛ 13%. При этом окончательный перечень признаков риска, формат и периодичность обмена сведениями определят ЦБ и ФНС в межведомственном соглашении.

После получения информации от регулятора налоговая сможет обратиться в банк за выписками по счетам гражданина. Сейчас ФНС вправе запрашивать такие документы у физлиц без статуса ИП только при наличии дополнительных оснований: например, в рамках налоговой проверки, взыскания задолженности или истребования документов. Закон расширяет этот перечень, добавляя сведения от ЦБ. Передаваемая информация будет подпадать под режим налоговой тайны.

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Отдельный блок поправок касается ответственности банков. Штраф за несвоевременную передачу сведений об открытии и закрытии счетов и вкладов увеличится с 40 000 до 132 000 руб., по электронным кошелькам — до 105 000 руб. Такие же санкции введут за передачу данных, которые расходятся с информацией самой кредитной организации. Это касается в том числе ошибок в реквизитах счетов и персональных данных клиентов.

Банк сможет избежать взыскания, если самостоятельно выявит неточность и направит в ФНС исправленные сведения до того, как получит информацию об обнаружении нарушения налоговой. Аналогичные штрафы предусмотрены для оператора платформы цифрового рубля за расхождения в данных о счетах цифрового рубля.

Кроме того, санкция за открытие счета без сведений об ИНН клиента вырастет с 20 000 до 66 000 руб. и распространится на счета физических лиц. Новые требования к обмену данными между ЦБ и ФНС начнут действовать с 1 января 2027 года, повышенные штрафы для банков — с 1 сентября того же года.

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