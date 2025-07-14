Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных акций АО «ВК Технологии» (VK Tech), технологического подразделения компании VK, говорится в сообщении регулятора. Решение вступит в силу после получения компанией статуса публичного общества, что будет зафиксировано в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

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Согласно данным ЦБ, допвыпуск акций зарегистрирован под номером 1−01−02066-G. В марте 2025 года регулятор отказал VK Tech в регистрации. По данным источника «Интерфакса», компании тогда указали на необходимость доработать проект. Теперь, после устранения замечаний, компания получила одобрение, что стало важным шагом на пути к запланированному первичному публичному размещению (IPO) на Московской бирже.

В конце 2024 года VK объявила о намерении вывести свою технологическую структуру на биржу. Точные сроки IPO, его объем и оценка компании пока не раскрываются. Источник «Ведомостей», близкий к VK Tech, ранее предположил, что размещение может состояться в течение 2025 года.

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Финансовые показатели VK Tech демонстрируют рост: в 2024 году выручка по МСФО увеличилась на 42,1%, достигнув 13,6 млрд руб., чистая прибыль выросла до 1,3 млрд руб., а скорректированная EBITDA увеличилась в 2,4 раза, составив 4 млрд руб.