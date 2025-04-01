В России вступил в силу федеральный закон, в соответствии с которым Центробанк будет устанавливать макропруденциальные лимиты в ипотеке и автокредитовании для банков и микрофинансовых организаций. Сами лимиты Банк России определит в течение апреля, а ограничения заработают с 1 июля 2025 года. К рискованным выдачам в ипотеке предполагается отнести кредиты заемщикам, которые более половины своих доходов тратят на обслуживание долга.

Как ранее поясняли в Центробанке, лимиты позволяют сдерживать рост закредитованности граждан и предотвращать накопление рисков банками и МФО. Этот инструмент уже применяется в необеспеченном потребительском кредитовании, благодаря чему доля рискованных выдач в этом сегменте значительно сократилась.

Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова отметила, что на первом этапе ограничения планируется установить по наиболее рискованным кредитам, где показатель долговой нагрузки превышает 50% от ежемесячного дохода заемщика и высокий LTV (реальная стоимость залога).

Кроме того, в Центробанке планируют ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок более 30 лет, поскольку на таком длительном горизонте заемщик может столкнуться со сложностями, которые банки не в состоянии оценить заранее.

По данным Банка России, лимиты по ипотеке будут введены в два этапа. С 1 июля 2025 года — для кредитов на квартиры в новостройках и готовых домах, а с 1 января 2026 года — на строительство жилого дома и иных кредитов под залог недвижимости.

В Центробанке подчеркнули, что, устанавливая лимиты, регулятор сможет учитывать ситуацию на рынке ипотеки и в проектном финансировании и обеспечивать баланс рисков и доступности кредитования для граждан.