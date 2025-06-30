Пилотный проект цифрового рубля, стартовавший в России, демонстрирует устойчивость платформы, сообщает Центробанк в своем отчете.

Фото: ЦБ

На конец мая 2025 года в более чем 150 населенных пунктах страны открыто около 2,5 тыс. кошельков для физических и юридических лиц. Клиенты 15 банков совершили свыше 63 тыс. переводов, 13 тыс. оплат товаров и услуг и более 17 тыс. операций с использованием смарт-контрактов.

В 2025 году Банк России, совместно с Минфином России и Федеральным казначейством, планирует протестировать использование цифрового рубля для отдельных выплат из федерального бюджета. По итогам пилота будет принято решение о масштабировании проекта в бюджетной сфере.

Также запланировано развитие платформы: внедрение платежей в онлайн-коммерции, подключение индивидуальных предпринимателей, массовая обработка регулярных операций, таких как выплата зарплат, и оплата по выставленным счетам.

Участники пилота уже протестировали не только базовые операции, но и удобство интерфейса, а также безопасность платформы. Предварительные результаты показали ее работоспособность и устойчивость, отметили в ЦБ. Особое внимание уделялось защите от кибератак и обеспечению конфиденциальности данных.

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Банк России совместно с банками и государственными структурами обсуждает экономическую модель цифрового рубля, включая сценарии применения смарт-контрактов для автоматизации процессов и повышения экономической эффективности.

Для поддержки пользователей будет запущена горячая линия Единого коммуникационного центра, где можно будет получить информацию о счете цифрового рубля, установить ограничения или заказать справки. На сайте Банка России появится раздел с инструкциями по открытию и использованию счетов. Система урегулирования споров поможет решать вопросы, связанные с ошибками в переводах или оплатах.

Для интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс потребуются изменения в Бюджетный кодекс. Они будут предусматривать возможность открытия счета цифрового рубля для Федерального казначейства, его бесплатное обслуживание и особый порядок переводов между казначейскими счетами и платформой цифрового рубля. Также обсуждаются доработки валютного законодательства для контроля операций.

Сейчас в России существуют два вида национальной валюты: наличные деньги и безналичные рубли для онлайн-операций. Цифровой рубль — это третий вид валюты, который планирует ввести и выпускать Банк России. Тестирование операция с цифровым рублем началось в августе 2023 года. Регулятор рассчитывает, что привычным способом расчетов, как и безналичные рубли, цифровой рубль станет в течение пяти-семи лет.