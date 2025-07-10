Центробанк разработал кодекс этики для применения искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке, сообщает пресс-служба регулятора. Документ, носящий рекомендательный характер, включает пять принципов: человекоцентричность, справедливость, прозрачность, безопасность и ответственное управление рисками. Кодекс направлен на повышение доверия к ИИ, содействие его развитию и минимизацию рисков.

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Руководитель департамента финансовых технологий Банка России Станислав Короп отметил, что на данном этапе актуально мягкое регулирование ИИ. «Мы надеемся, что ориентиры, заложенные в Кодекс этики, смогут сделать финансовые услуги, в которые интегрирован искусственный интеллект, еще более качественными, безопасными и удобными», — добавил он.

Для соблюдения человекоцентричности ЦБ рекомендует информировать клиентов о взаимодействии с ИИ, предоставлять возможность отказаться от него и пересматривать решения, принятые с его помощью. Банки должны учитывать уязвимости клиентов, такие как возраст или ограниченные возможности, и регулярно проверять качество ИИ и удовлетворенность пользователей.

Принцип справедливости требует недискриминационного сбора данных и исключения из решений ИИ таких факторов, как национальность или вероисповедание. Прозрачность предполагает информирование клиентов о рисках и условиях использования ИИ, а также маркировку контента, созданного генеративными моделями, если это не очевидно.

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Для безопасности ЦБ советует проверять качество данных и ИИ, обеспечивать конфиденциальность и защиту информации. Ответственное управление рисками включает разработку правил, назначение ответственных лиц и ведение базы используемых ИИ-моделей с учетом сферы применения искусственного интеллекта и потенциального ущерба.