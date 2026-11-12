Банк России предложил разрешить компаниям без банковской лицензии принимать платежи через Систему быстрых платежей (СБП). С ноября 2027 года QR-коды и ссылки на оплату смогут предлагать страховщики, МФО, брокеры, операторы связи, финтех-сервисы и маркетплейсы. Это расширит выбор платежных сервисов и усилит конкуренцию за обслуживание бизнеса. Но для запуска инициативы Госдуме нужно принять пакет законопроектов. Второе чтение основного документа запланировано на весну 2027 года, сообщил «Известиям» глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Законопроект прошел первое чтение еще в сентябре 2024 года. Он предусматривает две схемы работы. Компании с правом самостоятельно проводить переводы будут использовать специальные счета в ЦБ. Остальные станут передавать платежные поручения операционному центру, а деньги будет переводить банк или другой уполномоченный оператор. Эти варианты регулятор описал в проекте указания, подготовленном в октябре 2026-го.

Чтобы подключиться к СБП, компаниям придется войти в реестр ЦБ, подтвердить достаточный размер чистых активов и деловую репутацию руководителей и учредителей, а также соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег. Несколько крупных страховщиков уже изучают возможность получить статус небанковского поставщика платежных услуг, рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Глеб Яковлев. Однако большинство компаний, вероятно, выберут партнерство с финтех-сервисами: собственная инфраструктура обходится дорого.

Обсуждение законопроекта затянулось из-за опасений регуляторов и банков. Их беспокоили более мягкие требования к новым участникам, риски утечек данных и мошенничества, а также недостаток информации для проверки подозрительных переводов. В частности, банки могут не получать от посредников данные об устройствах отправителей. Теперь для небанковских поставщиков предлагают установить такие же строгие требования по борьбе с отмыванием денег, как для кредитных организаций, и распространить на них правила платформы ЦБ «Знай своего клиента».

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Участники обсуждения также спорили о том, кто будет отвечать за ошибки при переводах, как устроить специальные счета и чем агрегирование платежей отличается от их приема. Поправки согласовывает рабочая группа с участием Госдумы, ЦБ, Минфина и представителей рынка. Для запуска реформы нужны три документа: основной законопроект, сопутствующий пакет поправок к 25 федеральным законам и налоговый законопроект. Последний пока не внесен. Если документы примут, новые правила заработают 22 ноября 2027 года.

Для покупателей главное изменение — возможность оплачивать товары и услуги через СБП, не выходя из привычного приложения. Например, клиент сможет купить полис или внести страховой взнос прямо на сайте страховщика. Компании также рассчитывают использовать систему для выплат возмещений по номеру телефона, оплаты франшизы, техпомощи, медицинских услуг по ДМС и ремонта автомобилей. Бизнес сможет автоматизировать расчеты с агентами и брокерами.

Магазины получат возможность поручать прием платежей не только банкам, но и специализированным сервисам, сохраняя расчетный счет в кредитной организации. Такие компании смогут отдельно предлагать подключение, сопровождение платежей, возвраты и сверку поступлений. Банкам придется активнее конкурировать за бизнес-клиентов — например, снижать тарифы и улучшать обслуживание, считает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Однако снижение комиссий не гарантировано: тарифы будут зависеть от числа новых участников, расходов на соблюдение требований ЦБ и необходимости держать деньги на спецсчетах.

За время обсуждения законопроекта СБП заметно выросла. По данным ЦБ, в 2025 году число предприятий, принимающих оплату через систему, увеличилось на 36%, до 3 млн. К ноябрю 2026-го в СБП участвовали 223 банка, а общее число операций достигло примерно 60 млрд на сумму 323 трлн руб.

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