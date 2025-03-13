Банк России направил в правительство для обсуждения предложение о регулировании инвестиций в криптовалюты. В нем говорится об установлении экспериментального правового режима (ЭПР), сроком в три года, во время которого ограниченному кругу инвесторов будет разрешено покупать и продавать криптовалюты.

Банк России предлагает разрешить покупать и продавать криптовалюты, но лишь ограниченному кругу российских инвесторов. Граждане, чьи инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн руб. или чьи доходы за 2024 год превысили 50 млн руб. получат специальный статус.

«Особо квалифицированные инвесторы» смогут совершать сделки внутри ЭПР. Участниками эксперимента также станут компании, которые имеют такой статус по действующему законодательству. Для остальных такая возможность не предусмотрена.

Центробанк установит регуляторные требования для финансовых организаций, которые захотят инвестировать в криптовалюту, с учетом уровня и характера рисков таких активов.

В сообщении Банк России напомнили, что регулятор не рассматривает криптовалюту в качестве платежного средства. В связи с этим специалисты предлагают одновременно ввести запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР, а также установить ответственность за нарушение запрета.

Всем квалифицированным инвесторам вне экспериментального режима будет разрешено вкладывать средства в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты инвесторам, но чья доходность привязана к ее стоимости.

Предложение о введении ЭПР призвано повысить прозрачность рынка криптовалют, сформировать на нем стандарты оказания услуг, а также расширить инвестиционные возможности для опытных инвесторов, готовых взять на себя повышенные риски. Оно подготовлено в соответствии с поручением президента.

Банк России неоднократно отмечал, что частная криптовалюта не эмитируется и не гарантируется ни одной из юрисдикций, основана на математических алгоритмах и подвержена повышенной волатильности. Поэтому инвесторы, принимая решение о вложении в криптовалюты, должны осознавать, что принимают на себя риски потенциальной потери своих средств.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что интерес к криптовалюте среди «особо квалифицированных» инвесторов может быть достаточно высоким, соответственно, покупать и продавать криптовалюту на официальном рынке будет гораздо безопаснее.

Напомним, что в конце 2024 года российские компании начали использовать биткоин и другие цифровые валюты в международных расчетах. Это стало возможным после внесения в законодательство изменений, которые способствуют противодействию западным санкциям.