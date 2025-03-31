Мошенники стали направлять гражданам электронные письма с логотипом Центробанка и требованием закрыть «международный счет», сообщили в пресс-службе регулятора. Злоумышленники предлагают вывести со счета деньги и утверждают, что для этого необходимо задействовать свой российский банковский счет, на котором больше всего денег.

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Далее мошенники предлагают получить более подробные инструкции, для чего человеку следует ответить на письмо или связаться с его отправителями через мессенджеры. Часть писем содержит фишинговую ссылку, где предлагается ввести личные данные и банковские реквизиты для «идентификации и закрытия счета».

В ЦБ отметили, что в случае отказа от закрытия счета злоумышленники угрожают своим жертвам штрафом, арестом имущества и принудительным взысканием с заработной платы.

В регуляторе призвали сохранять бдительность и напомнили, что сотрудники Банка России не звонят людям и не направляют им копии каких-либо документов, не запрашивают персональные и банковские сведения, а также не предлагают совершить какие-либо операции со счетом.

Ранее сотрудники «Сбера» предупредили о мошенниках, которые убеждают людей инвестировать средства в несуществующий проект.